Alivio por la salud de Charly García: fue operado con éxito y ya comenzó su recuperación

harly García fue intervenido quirúrgicamente este miércoles en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) y, según confirmaron desde su entorno íntimo, la operación fue un éxito.

El mundo de la música respira tranquilo. Charly García fue intervenido quirúrgicamente este miércoles en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) y, según confirmaron desde su entorno íntimo, la operación fue un éxito. El músico, de 72 años, se encuentra estable y bajo una estricta pero favorable observación médica.

Una intervención programada

Lejos de los rumores de urgencia, se trató de una nefrectomía parcial (extirpación de una parte del riñón) que ya estaba estipulada en su plan médico. La noticia fue confirmada por su mánager a través del programa LAM, llevando tranquilidad a los millones de fanáticos que siguen de cerca cada movimiento del “Rey”.

Actualmente, Charly se encuentra en una habitación común, fuera de terapia intensiva, lo que constituye un dato clave sobre su buena evolución. Como parte del protocolo posoperatorio para este tipo de cirugías, los médicos iniciaron un tratamiento de diálisis temporal para asistir la función renal mientras su organismo se estabiliza tras el paso por el quirófano.

Un presente activo y rodeado de afectos

La cirugía llega en un tramo de la vida de Charly marcado por una notable vitalidad. En los últimos meses se lo vio disfrutar de salidas con amigos como el “Zorrito” Von Quintiero y Rosario Ortega, con quien compartió hamburguesas y música recientemente. Además, el cierre de 2025 fue consagratorio para el artista, recibiendo el Doctorado Honoris Causa de la UBA y celebrando los 50 años de Porsuigieco.

Incluso se dio el gusto de asistir a grandes eventos, desde los shows de AC/DC en River hasta encuentros con Lionel Messi tras los partidos de la Selección argentina.

El camino a la recuperación

Al tratarse de una cirugía planificada, los riesgos se redujeron significativamente. Por el momento, Charly continuará internado unos días más en el IADT para monitorear su respuesta al tratamiento de soporte renal, pero las proyecciones médicas son optimistas.

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