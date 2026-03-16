Alivio para algunos en Gran Hermano: quiénes son los cinco participantes que bajaron de la placa positiva

En medio del ingreso bizarro de “La Maciel”, Santiago del Moro anunció los nombres de los jugadores más votados por el público para quedarse en la casa.

La gala de este domingo de Gran Hermano en El 9 Televida no fue una noche cualquiera. En medio del ingreso bizarro de “La Maciel”, Santiago del Moro anunció los nombres de los jugadores más votados por el público para quedarse en la casa. Con el nuevo formato de placa positiva, donde el voto es para elegir a quién querés que siga, la tensión se sintió en cada rincón del living hasta que se conocieron los favoritos de la gente.

El primero en ser salvado fue Uriel, quien recibió un apoyo masivo del exterior y festejó con un grito que descolocó a sus rivales. El joven se consolidó una vez más como uno de los grandes candidatos de la Generación Dorada. Minutos después, el conductor sacó de la placa a Danelik, quien tras el ingreso de su conocida La Maciel, cerró un domingo redondo asegurando su permanencia al menos una semana más.

La sorpresa de la noche la dio Gino, que a pesar de haber tenido varios cruces de convivencia en los últimos días, obtuvo el respaldo necesario para desarmar su valija. Junto a él, Mili también bajó de la placa, agradeciendo a cámara entre lágrimas por la oportunidad de seguir demostrando su juego. Finalmente, el último en ser salvado por el voto del público fue Baltazar, quien logró esquivar el peligro en una definición para el infarto.

Con estos cinco jugadores fuera de peligro, la placa quedó conformada por los participantes que menos apoyo cosecharon hasta el momento. La incertidumbre se apoderó de la casa tras la gala, ya que los que siguen nominados empezaron a replantear sus estrategias para captar la atención de la audiencia. La noche de ayer dejó en claro que el público está premiando el juego directo y las personalidades fuertes por encima de los perfiles bajos.

Hoy lunes, durante la edición especial por El 9 Televida, se verá cómo impactó este orden de salvación en el ánimo de los que siguen en placa. ¿Hubo complot? ¿Cómo reaccionaron los que no fueron nombrados por Del Moro? La carrera por el premio mayor entró en su etapa más crítica y cada voto positivo cuenta para no cruzar la puerta de salida el próximo domingo.