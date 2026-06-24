¿Aliens en el Mundial? La insólita profecía que asegura que un OVNI abducirá a Neymar y Vinícius Júnior en el partido de Brasil

Una famosa vidente brasileña se volvió viral tras afirmar, entre lágrimas, que naves extraterrestres irrumpirán en pleno partido ante Escocia en Miami. La insólita predicción desató una ola de memes creados con Inteligencia Artificial y furor en las redes sociales.

La previa del trascendental cruce entre Brasil y Escocia por la última fecha del Grupo C del Mundial 2026 sumó un condimento completamente inesperado, místico y delirante que no tardó en traspasar las fronteras. Mientras el equipo conducido por Carlo Ancelotti busca asegurar el primer puesto de la zona en el Hard Rock Stadium de Miami, las conversaciones en las plataformas digitales no giran únicamente alrededor de la pelota, sino de una presunta invasión extraterrestre.

La encargada de encender la polémica fue Vó Bahiana, una popular clarividente e influencer brasileña que cuenta con millones de seguidores en Instagram. A través de una serie de videos en los que se la ve visiblemente conmovida, la mujer aseguró haber tenido una pesadilla recurrente en dos oportunidades que anticipa un escenario de caos absoluto en el campo de juego.

“Gente, tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó”, relató angustiada la mentalista. Lejos de dejarlo en una advertencia abstracta, describió escenas de “muchos gritos, llanto, lágrimas y sufrimiento”, añadiendo que posteriormente arribará una nave nodriza de dimensiones colosales para llevarse a miles de espectadores de las tribunas.

Con nombre propio: Neymar y Vinícius Júnior en la mira de los OVNIs

El vaticinio escaló de manera drástica cuando Vó Bahiana le puso nombre y apellido a los supuestos damnificados del fenómeno paranormal. Según su visión, las fuerzas alienígenas apuntarán de manera directa contra las máximas estrellas de la Verdeamarela, señalando explícitamente al delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, y al astro Neymar, quien se encuentra concentrado con el plantel mientras el cuerpo técnico aguarda por su recuperación física tras arrancar el torneo al margen por lesión.

😳🤷🏻‍♂️ Según Vó Bahiana, Neymar será ABDUCIDO por una nave espacial en el minuto 38 del segundo tiempo del partido contra Escocia. Dos naves aparecerían sobre el Hard Rock Stadium, una de ellas destinada EXCLUSIVAMENTE para llevarse al crack pic.twitter.com/gUBmVD9GJQ https://t.co/Lp38OSYNH9 — PaseClave (@paseclave__) June 24, 2026

Para alimentar aún más el misticismo en el universo digital, miles de usuarios reflotaron una vieja y supuesta profecía de la célebre vidente búlgara Baba Vanga. Según los internautas, la mística había augurado para el año 2026 que “una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá”, una coincidencia que encajó a la perfección con el relato de la brasileña.

El fenómeno digital: memes y recreaciones con IA

Como era de esperarse, ante la total falta de sustento científico o indicios de peligro real, las redes sociales reaccionaron de la mano del humor y la ironía. En las últimas horas, las plataformas como X (antes Twitter) y TikTok se inundaron de ingeniosos montajes, comentarios sarcásticos y videos hiperrealistas creados con inteligencia artificial que recrean de forma cómica cómo sería el momento exacto en el que un plato volador se lleva a los futbolistas en medio del partido.

Más allá del delirio místico y las risas virtuales, la realidad de la pelota rodará de manera oficial en Miami. Brasil (que ya gana 1 a 0 con gol de la propia “víctima de la profecía”, Vinícius Júnior) busca sellar su pase a los 16avos de final en la cima del grupo, mientras que Escocia quema sus últimos cartuchos obligada a sumar para meterse en la próxima fase. Por ahora, las únicas luces que brillan en el estadio son las de los reflectores.