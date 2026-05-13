Alerta sanitaria en Bahar: un virus mortal y desconocido pone en riesgo la vida de los médicos

La tensión se apoderará de la pantalla de El 9 Televida en el capítulo de esta noche, cuando Bahar y Timur se enfrenten al desafío profesional más peligroso de sus carreras.

La tensión se apoderará de la pantalla de El 9 Televida en el capítulo de esta noche, cuando Bahar y Timur se enfrenten al desafío profesional más peligroso de sus carreras. Lo que comenzó como un aparente caso de neumonía derivará en una pesadilla epidemiológica que pondrá al hospital en estado de máxima alerta.

Todo se complicará cuando una paciente ingrese con síntomas respiratorios y extrañas marcas en la piel. Tras una serie de análisis, los médicos descubrirán un dato perturbador: la mujer presenta lesiones propias de un sistema inmunológico colapsado, pero los resultados de VIH darán negativo. ¿A qué se enfrentan realmente?

Una inyección experimental y un virus mutado

En una escena cargada de dramatismo, y protegidos con mascarillas para evitar un posible contagio, Bahar y Timur interrogarán a la paciente. La mujer, desesperada por las marcas que avanzan sobre su rostro, confesará que se sometió a un tratamiento estético experimental en Sudamérica. “Me dijeron que habían mutado un virus para mantenerme joven”, revelará, desatando el pánico en el equipo médico.

Ante el desconocimiento total del caso, el jefe del hospital consultará a una experta extranjera, cuya respuesta será devastadora: no hay registros claros de esta cepa, no se conoce el método exacto de transmisión y, hasta el momento, ningún paciente que contrajo esta enfermedad ha logrado sobrevivir.

¿Contagio inminente?

La preocupación de Bahar llegará al límite al plantearle a su exmarido la posibilidad de una epidemia. La incertidumbre será total, ya que ni siquiera el experimentado Timur podrá dar respuestas ante este virus sin cura.

Esta noche, los televidentes de Mendoza verán cómo los protagonistas arriesgan sus propias vidas para intentar salvar a la paciente, mientras el temor a haber contraído el virus comenzará a acecharlos.