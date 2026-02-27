Alerta Amarilla este viernes por tormentas y granizo: ¿qué zonas serán afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes podría producirse un fuerte temporal en la provincia. Las zonas más afectadas son el Este y Sur.

Este viernes amaneció con “olor a lluvia” y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para gran parte de la provincia señalando que en efecto este viernes podría llegar el agua acompañada de granizo. Es por ello que te recomendamos desde EL NUEVE.COM estar atento al pronóstico.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas de este viernes?

La Alerta Amarilla señala que Mendoza será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de manera local.

Viernes 27-02-2026

El viernes habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, inestable con tormentas, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargue. Posibilidad de granizo en el sur provincial.

Máxima: 33°C | Mínima: 18°C

Sábado 28-02-2026

El sábado habrá nubosidad en disminución con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur rotando al noreste.

Máxima: 29°C | Mínima: 18°C

Domingo 01-03-2026

Caluroso con nubosidad variable, inestable hacia la noche con tormentas, vientos moderados del noreste.

Máxima: 35°C | Mínima: 17°C

Lunes 02-03-2026

Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 33°C | Mínima: 21°C

Martes 03-03-2026

Nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur.

Máxima: 28°C | Mínima: 19°C

Miércoles 04-03-2026

Nubosidad variable con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste.

Máxima: 31°C | Mínima: 17°C