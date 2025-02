Al quirófano: L-Gante deberá ser operado porque la fractura no está evolucionando “según lo esperado”

El novio de Wanda Nara deberá someterse a una cirugía de hombro porque la fractura que tiene en la clavícula no evoluciona como se espera.

L-Gante deberá ser operado de la fractura que se hizo en la clavícula ya que “la lesión no está sanando como se esperaba”, confirmó su madre, Claudia Valenzuela, a Teleshow de Infobae este jueves.

En un principio, los médicos optaron por inmovilizar el brazo en lugar de colocar un yeso, ya que este tipo de fracturas no se tratan con ese método en la actualidad. “A pesar de seguir las indicaciones médicas y adquirir elementos adicionales para mantener el brazo quieto, la recuperación no avanzó como se esperaba, lo que llevó a la decisión de operarlo”, explicó la mamá del cantante de cumbia 420. “La intervención quirúrgica aún no tiene fecha confirmada, pero podría realizarse en las próximas horas”, aseguró. El artista se encuentra resolviendo cuestiones administrativas mientras define en qué centro médico se llevará a cabo la operación.

El problema de salud del cantante se originó durante su estadía en Pinamar, a donde viajó acompañado por Wanda Nara y sus hijas. Durante uno de los paseos en cuatriciclo por la arena, el vehículo que conducía se trabó y lo hizo salir despedido por el aire. Un video del accidente muestra cómo el impacto lo hizo caer con fuerza sobre el suelo, aunque inmediatamente se levantó y caminó sin dar señales de dolor extremo. Poco después, Wanda lo acompañó hasta el hospital más cercano, donde los médicos diagnosticaron la fractura y le recomendaron reposo.

El incidente alteró la agenda del músico, quien debió cancelar su viaje a Turquía junto a Wanda Nara. La empresaria viajó sola a Estambul para recibir un premio como Mujer del Año, mientras que él permaneció en Buenos Aires para recuperarse. La situación generó rumores de crisis en la pareja, ya que su ausencia en el evento despertó especulaciones sobre el estado de la relación. L-Gante aseguró que su intención era acompañarla y lamentó no haber podido viajar debido a su lesión. A pesar de su explicación, las versiones sobre una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza.

Las dudas sobre la estabilidad de la pareja fueron alimentadas por los comentarios de la periodista Yanina Latorre, quien insinuó que la relación podría no estar en su mejor momento. Según su análisis, la ausencia de L-Gante en Turquía no estaría vinculada únicamente a su problema de salud, sino a otros factores que habrían generado tensiones con Wanda. También deslizó que el entorno de la empresaria nunca aprobó la relación y que su familia prefiere que el vínculo no continúe. Señaló además que el estilo de vida del cantante es un punto de conflicto, ya que tiene hábitos que no encajan con los de Wanda, quien mantiene una rutina más ordenada.