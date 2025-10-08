Acusan a L-Gante de estafa: ¿pidieron su detención?

El cantante de Cumbia 420 sumó un nuevo inconveniente legal, pero en Uruguay. Qué pasó, acá te detallamos.

Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, suma un nuevo problema legal a la lista que ya todos conocen, pero esta vez en Uruguay. Es que lo acusan de estafa y asociación ilícita a raíz de la cancelación de varios shows programados en el vecino país.

Según contó Matías Vázquez en Puro Show, este miércoles 8 de octubre “van a solicitar la detención de L-Gante” en el país vecino. Y añadió que “la denuncia es por estafa y asociación ilícita, ya que habría cobrado una parte de varios recitales que finalmente no realizó porque no podía salir del país”.

Además, aclaró que la denuncia se radicó tanto en Uruguay como en Argentina y el cantante está a la espera de ver la resolución de la Justicia.

¿Por qué L-Gante canceló sus shows en Uruguay?

Desde Infama revelaron que L-Gante tuvo que cancelar los shows que tenía programados en Uruguay y fue su amigo Luis Perdomo quien reveló la verdadera razón por la que tomó esa decisión. “En Uruguay fue contratado a través de su vendedor y en marzo dejó plantados a dos boliches, ahora volvió a plantar a 3 boliches. Él de manera unilateral suspendió la gira”, comenzó un periodista uruguayo en el programa de televisión argentino, y el amigo del cantante expresó: “Es verdad lo que dice, la otra vez también pasó. Pero esa no es la realidad”.

“Lo que yo tengo entendido es que no se cumplió con la parte económica, el artista antes de subirse al avión tiene que tener toda la logística antes de llegar al país”, reveló Luis Perdomo sobre la decisión de L-Gante y cerró: “La realidad fue que el artista recibió solo el 35% de lo pautado, tenían que completar el pago un día antes del show y no lo hicieron”.