Acorralada por el pánico, Parla drogará a Umay para evitar que se descubra la verdad

La noche en la pantalla de El 9 Televida estará marcada por el suspenso y momentos de dramatismo absoluto. En el nuevo episodio de Bahar, la novela turca que atrapa a los mendocinos, el pánico se apoderará de Parla y Umay durante una peligrosa misión en el hospital. Acorralada por la presencia de Efe y Yusuf, Parla tomará una medida límite y le administrará una droga a su hermana para evitar ser descubiertas.

La trama de Bahar sumará un nuevo capítulo clave este viernes por la noche en El 9 Televida, donde los secretos y el chantaje empujarán a los personajes a tomar decisiones desgarradoras. En esta oportunidad, Parla y Umay se adentrarán en una situación límite que pondrá a prueba el vínculo entre ambas hermanas.

Una misión peligrosa en el hospital

La secuencia comenzará cuando las dos jóvenes ingresen al centro de salud con un objetivo aterrador que las llena de pavor: conseguir a toda costa las recetas exigidas por los chantajistas. Intentando mantener las riendas de la situación, Parla le pedirá a su hermana que mantenga la calma y que confíe en que ella se encargará de llevar a cabo el plan. Sin embargo, el temor a dejarla sola hará que Umay se niegue a apartarse.

La tensión escalará de golpe cuando las jóvenes se crucen de manera inesperada con Efe. La presencia del joven dejará paralizada y en estado de shock a Umay, mientras Parla intentará disimular la situación para continuar caminando por los pasillos.

Enfrentamiento, ataque de pánico y un desenlace extremo

Las cosas se complicarán aún más con la llegada imprevista de Yusuf, quien se enfrentará directamente con Efe al dudar de sus intenciones y exigirle que se aleje de las chicas. En medio de ese tenso cruce, Umay colapsará emocionalmente y comenzará a hiperventilar gravemente en pleno pasillo.

Desesperada por resguardarse de las miradas del resto del personal y los pacientes, Parla arrastrará a su hermana hacia el baño para resguardarla. Entre paredes y buscando silenciar sus sollozos, intentará devolverle el aire rogándole que la mire y respire hondo. Sin embargo, al ver que el ataque de pánico no cesará y ante el terror inminente de ser descubiertas por los chantajistas o por la policía, Parla cruzará todos los límites: le administrará una droga para sedarla y callarla.

El dramático episodio mostrará cómo, cegada por la desesperación, la joven dejará de lado lo correcto con un único y oscuro objetivo: ocultar la verdad a como dé lugar.

No te pierdas este impactante capítulo en la pantalla de El 9 Televida.