Accidente y fuego en las cocinas de MasterChef Celebrity: “Casi me deja pelada”

Un suceso inesperado en la cocina de Cachete Sierra sumado al a espontaneidad de los participantes y el ingenio del jurado salvaron la noche del reality de El 9 Televida, y se terminaron viralizando.

El actor Agustín Cachete Sierra fue el protagonista de uno de los momentos más divertidos de la gala de MasterChef Celebrity que se emitió este domingo en El 9 Televida. Intentó flambear un plato, lo que terminó en un accidente que desató el asombro entre sus compañeros y el jurado, y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada en las redes. Mirá lo que pasó y qué dijo su compañera de isla al ver la llamarada de fuego.

El incidente ocurrió cuando Agustín, en plena prueba de cocina, vertió alcohol en su sartén. La reacción fue más intensa de lo esperado, ya que una llamarada de gran tamaño emergió del recipiente y alcanzó el techo del set, generando gritos y confusión.

La reacción de los presentes fue inmediata. Diego Schwartzman, también participante, exclamó con desconcierto: “¡Nooo, amigo!”.

El jurado Germán Martitegui intervino con un grito de alerta que quedó grabado: “¡Cachete! ¿Qué hacés, Cachete? Mirá lo que es eso”, mientras señalaba la llama. En medio de la sorpresa, Sierra intentó justificarse con humor, expresando: “¡No hice nada! ¡Está loco esto!”.

Desde el otro extremo de la cocina, Evangelina Anderson, también participante del certamen, sintió el calor de las llamas y aportó una cuota de humor al susto: “¡Qué peligro, Cachete atrás mío, casi me deja pelada!”, bromeó, lo que provocó risas entre sus compañeros. El episodio, captado por las cámaras del programa, no tardó en circular por redes sociales, donde los usuarios compartieron memes y comentarios sobre el singular accidente.

Wanda Nara, conductora del ciclo, observó la escena entre la preocupación y la diversión. Intervino para tranquilizar a los participantes y, al comprobar que Cachete no sufrió lesiones, acompañó el desenlace con una sonrisa cómplice. El actor, lejos de dejarse dominar por el nerviosismo, optó por reírse de la situación y continuó cocinando, manteniendo el tono distendido que caracteriza al programa.

El accidente no tuvo consecuencias físicas para los concursantes, pero sí en las redes del programa que se llenaron de comentarios irónicos al respecto.

Para saber si vienen más episodios como este, no te pierdas el programa de cocina que atrapa cada noche al término de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.