Accesorios clave para un verano increíble

Las tendencias para la temporada primavera-verano posicionan a los accesorios como los verdaderos protagonistas del guardarropa. Desde la insólita sofisticación de las ojotas con taco hasta la impronta artesanal del tejido y la rafia, estas piezas elevan al instante las siluetas más sencillas.

Con el aumento de las temperaturas, la estrategia para vestirse con estilo sin descuidar la frescura se vuelve una prioridad. En este escenario, la moda primavera-verano reafirma una máxima indiscutible: los accesorios ya no funcionan como meros acompañantes secundarios, sino como el eje conceptual capaz de redefinir por completo un estilismo básico.

En lugar de renovar el placard de forma integral, la propuesta de la temporada invita a invertir en piezas con carácter, versatilidad y una marcada impronta de diseño. Cuatro elementos específicos se perfilan como los indispensables absolutos para navegar los meses cálidos con elegancia urbana y espíritu relajado.

1. La reinvención de las ojotas: del litoral a las alturas

El calzado plano e informal asociado históricamente a las jornadas de playa rompe definitivamente con sus límites tradicionales para conquistar el street style. Las versiones minimalistas de tiras finas continúan vigentes junto a vestidos lánguidos y soplos de lino.

Sin embargo, el verdadero giro vanguardista lo dan las ojotas con taco. Esta fusión entre la estructura desenfadada de las tiras de látex o cuero y la elevación de un taco medio o fino transforma un ícono playero en un calzado apto para la oficina, cócteles al atardecer o eventos informales.

2. Pañuelos y texturas artesanales para el cabello

La cabeza se convierte en un lienzo estratégico para sumar textura y pigmentación. Los pañuelos de seda o satén regresan con fuerza multifuncional: pueden anudarse en formato de bandana noventera, lucirse como vincha sobre el pelo suelto o entrelazarse en rodetes y trenzas.

A la par de la pañolería, irrumpe la estética craft mediante las piezas tejidas a crochet. Flores aplicadas, bandanas caladas y redes artesanales —fenómeno ampliamente testeado en el verano europeo— aportan ese aire bohemio que suaviza la rigidez de los conjuntos veraniegos.

3. Marroquinería orgánica: La vigencia del bolso de rafia

Si existe una textura vegetal que encarna por definición la llegada del calor, esa es la rafia. Los bolsos confeccionados con fibras naturales se consolidan como el comodín indiscutido de la temporada por su capacidad para maridar con vestidos camiseros, piezas de mimbre y denim desilado.

Desde las estructuras XL tipo tote o canasto para llevar todo lo necesario durante el día, hasta las versiones miniatura con correa cruzada para la noche, la textura rústica aporta calidez e informalidad chic a cualquier conjunto.

4. Anteojos de sol XL: El impacto del volumen

La protección solar se alía con el maximalismo a través de los lentes de sol de proporciones desmedidas. Inspirados en la estética cinematográfica de décadas pasadas, las monturas voluminosas y las siluetas geométricas dominan la escena.

Un atuendo compuesto simplemente por un solero blanco o una remera básica con shorts cobra un sentido dramático y sofisticado en el momento exacto en que se incorporan unos anteojos gigantes. Es la alternativa perfecta para quienes buscan impacto visual con el mínimo esfuerzo.

En definitiva, la temporada cálida propone simplificar las prendas de vestir y dejar que sea la inteligencia de los accesorios la que construya una imagen fresca, personal y alineada con la vanguardia.