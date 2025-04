“Acá no”: una parada de carro al romance, una gaseosa rebajada y una eliminación postergada; así fue el finde en “Gran Hermano”

El reality de las noches de Canal 9 Televida postergó su eliminación, pero además mostró la cortante respuesta de la brasilera ante la declaración de amor de Papucho y como si todo fuera poco, Selva explotó porque le pusieron agua a la gaseosa.

Lo de “Gran Hermano” ya supera con creces el guión de las ficciones turcas que también se emiten en Canal 9 Televida. Lo que sucedió este fin de semana deja esto más que en evidencia. A saber; Papucho le declaró su amor a Gabriela, pero esta lo paró en seco. Luego se armó una especia de batahola cuando Selva descubrió que le pusieron agua en la gaseosa y todo terminó de coronarse cuando Santiago del Moro anunció en la gala del domingo que sólo sacaría jugadores, ya que la eliminación pasó de día.

La crónica del fin de semana de “Gran Hermano” comenzó a escribirse el mismo viernes cuando la casa entera ya rumoreba la frase: “¡Acá hay amor!”. Y es que la conexión entre el masajista y la modelo brasileña es innegable.

Así, Claudio “Papucho” Di Lorenzo, tomó valor y se lanzó. En una charla sincera con Santiago “Tato” Algorta, confesó lo que todos sospechaban: “Me cabe Gaby”, así, sin vueltas. Sin embargo, había algo que lo frenaba para avanzar: “Me parece que soy jovato”, admitió el reikista, al dejar entrever que la diferencia de edad podría ser un obstáculo al momento de iniciar una relación.

Determinado a conquistar a su musa, le pidió ayuda a Juan Pablo de Vigili para aprender a decirle frases románticas en portugués. “Se me enamoró el papún”, bromeó Devi al ver a su compañero tan embelesado.

Y entonces, llegó el gran momento. Bajo las luces de la fiesta del pasado viernes, con la música de fondo Papucho se animó: “Me gustás mucho. Sos demasiado linda”, le confesó a Gabriela, mientras no dejaba de abrazarla.

La respuesta de la brasileña, entre risas nerviosas, fue un enigmático: “Acá no”, que dejó más dudas que certezas.

Previo a esto, en la emisión del domingo de Canal 9 Televida se vio la batahola que se armó cuando Selva descubrió que a su gaseosa le habían agregado agua.

“Me tomaron el refresco, no quiero decir la marca, y le pusieron agua a la botella”, exclamó cuando del Moro la interrogó al respecto. La comediante había estado racionando su gaseosa con el objetivo de que le durara más tiempo, disfrutándola a pesar de que no tuviera la efervescencia habitual. Sin embargo, al servirse nuevamente, descubrió que lo que estaba bebiendo no era su bebida, sino agua. “Aunque no tuviera efervescencia, yo la tomaba y la disfrutaba. Hoy me fui a servir y resulta que no era gaseosa, era un agua sucia”, afirmó visiblemente afectada​ .

Selva no dudó en alertar a todos los televidentes de lo ocurrido. “Desataron a la diablilla que hay dentro de mí”, expresó, dejando claro que este acto de maldad no quedaría impune. La situación, lejos de calmarse, se convirtió en un preámbulo para unaescalada de conflictos dentro de la convivencia en la casa.

Que además se vio acrecentada porque la eliminación quedó pendiente elvando aún más la tensión. Al respecto, este domingo bajaron de la placa original: Lucía Patrone, Santiago “Tato” Algorta, Selva Pérez y Eugenia Ruíz.

Para saber quién queda fuera de la casa más famosa del país, no te pierdas este lunes al término de “Yali Çapkini“, la emisión de “Gran Hermano” en Canal 9 Televida.