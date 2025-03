A Şahika se le hace la noche en “Pasión Prohibida”: Cuánto durará

Şahika es como un gato, y siempre cae parada. Pero esta vez Hasan Alí le marca los puntos a la malvada de “Pasión Prohibida” y la hace tambalear en su juego. Mirá lo que le pasa.

Şahika venía impune por la vida, o mejor dicho, por la novela de la siestas de Canal 9 Televida, “Pasión Prohibida”. Pero todo indica que Hasan Alí puede llegar a ponerle el cascabel al gato… y cabe aclarar que Ender juega un papel fundamental en lo que viene. ¿Querés saber qué es? Seguí leyendo acá.

Ender es la primera persona que pone sobre aviso al empresario sobre los irregulares movimientos que Şahika realizó en los últimos días en la empresa y sobre lo que culpó íntegramente a Mert, el marido de Zehra.

Todo esto sucede luego de que Ender le contase que su jefa planeaba sustituirlo, Haluk se ha presentado en el despacho de Hasan Ali para contarle que Şahika le obligó a calumniar a Mert y le ha asegurado que él nunca le ha hecho daño a la hermana de Kaya. Ante esta acusación, Hasan Ali no puede quedarse de brazos cruzados y entra en el despacho de Şahika sin disimular su enfado. “Lo sé todo. Sé que tendió una trampa a Mert”, le dice el empresario sin dar ningún rodeo.

“Ahora ya no pertenecerá al consejo de administración”, le anuncia Hasan Ali a Şahika. Ella todavía no es capaz de asimilar lo que su jefe acaba de decirle y le pide que no haga caso a las acusaciones de Ender. Sin embargo, su sorpresa se hace más grande cuando el empresario le confirma que quién ha hablado con él es Haluk y no su excuñada, mentira, pero ella no lo sabe 😉🫢.

“Usted tiene acciones, pero no tiene un puesto en la Junta Directiva”, sentencia Hasan Ali. Con la sangre en el ojo la mujer se rerita, ya planeando su cruel venganza con Haluk, Mert y Ender. ¿Qué hará? Para saberlo, no te pierdas el episodio de ‘Yasak Elma’ este miércoles en Canal 9 Televida.