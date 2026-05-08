¿A esta la tenías? La fogosa propuesta de Gladys a Manuel que revolucionó la casa de Gran Hermano

La cantante tropical le lanzó una sugerencia hot a uno de los jóvenes varones del reality de las noches de El 9 Televida.

Gladys “La Bomba Tucumana” se convirtió en la gran protagonista de las últimas horas dentro de la casa más famosa del país. En un momento de pura seducción y sin vueltas, la cantante tropical arrinconó a Manuel Íbero con una frase que no dejó nada a la imaginación y que desató una ola de comentarios en el living del reality.

Un coqueteo con aroma a Armani

Todo comenzó con una charla distendida sobre perfumes. Gladys se acercó a Manuel para sentir su fragancia y, tras enterarse de que el joven usaba un exclusivo perfume de Armani, la artista no pudo ocultar su entusiasmo. Entre bromas y caricias simuladas, el clima subió de temperatura rápidamente.

“Te siento el perfume y después te quiero comer la boca”, lanzó La Bomba ante la mirada cómplice de su compañero. La cantante, fiel a su estilo directo, fue por más y le dio “vía libre” al joven para concretar el encuentro: “Quiero que me comas la boca literalmente de prepo, yo te autorizo”.

La intervención de Santiago del Moro

El momento no pasó inadvertido para la producción ni para el conductor del programa. Santiago del Moro llamó a los participantes al living y, con el humor que lo caracteriza, expuso la situación frente al resto de los jugadores. “La Bomba está intentando levantarse a Manu para darle celos a Zunino”, bromeó el conductor, recordando que la cantante ya se besó con otro de los participantes.

Lejos de achicarse, Gladys reafirmó su postura frente a todos: “Sí, lo autorizo”. Por su parte, Manuel se mostró divertido con la situación y confirmó que para este sábado ya tienen una cita programada durante la fiesta semanal.

¿Estrategia o atracción real?

Mientras algunos compañeros como Eduardo y Ema observaron la escena con risas, en las redes sociales ya se debate si este acercamiento es parte de una estrategia de La Bomba para mantenerse en el centro de la escena o si realmente nació una química inesperada entre la referente de la cumbia y el joven Íbero.

Lo cierto es que Gladys disfruta de su estadía y se siente renovada con las atenciones que recibe de los “hermanitos”. Mañana sábado, durante la fiesta, se verá si finalmente Manuel recoge el guante y acepta la invitación de la cantante para “comerle la boca”.