A 25 años del fenómeno: en qué se convirtió la casa original de Gran Hermano

A 25 años del histórico debut del reality en la televisión argentina, Tamara Paganini sorprendió a sus seguidores al recorrer las instalaciones que albergaron a la primera camada de participantes en 2001.

El túnel del tiempo se abrió en medio de la conmoción que genera la recta final de Gran Hermano: Generación Dorada en la pantalla de El 9 Televida. Este martes 15 de septiembre, Tamara Paganini, una de las figuras más recordadas de la televisión nacional por su participación en la primera edición del certamen, compartió un revelador video en su cuenta de Instagram donde mostró el estado actual de la casa original que dio origen al fenómeno en el año 2001.

Pese a que muchos fanáticos creían que la edificación austera de aquel incipiente reality había sido demolida, la exjugadora demostró que la estructura continúa en pie y reveló que actualmente funciona como el bar interno de la productora y el canal.

Recuerdos, polenta y la parrilla del recuerdo

Durante su caminata por el predio, Paganini fue señalando los rincones exactos donde se ubicaban la mítica huerta, el gallinero y el espacio reservado para la vaca Margarita, el animal que acompañó a los 12 participantes originales en su estadía.

Al llegar al sector exterior, Tamara notó la presencia de una parrilla junto a la piscina y lanzó un divertido comentario haciendo alusión al riguroso aislamiento y a la escasez de comida de aquella época: “Eso no estaba y aunque hubiera estado, no teníamos nada que poner porque nos la pasamos comiendo polenta”, recordó con humor la exparticipante.

En medio del paseo, el clima nostálgico dio lugar a un encuentro casual con el musicalizador de la emisora, quien al verla le reprodujo el clásico tema Amor narcótico de Chichi Peralta, himno indiscutido de su paso por la casa. “Fuiste el que me hiciste llorar”, le retrucó entre risas antes de concluir su visita en el sector de los baños.

Un hito que cambió la televisión

La primera entrega de Gran Hermano comenzó el 10 de marzo de 2001. Los concursantes permanecieron aislados durante 112 días en una experiencia que revolucionó la audiencia nacional.

El 30 de junio de ese año, Marcelo Corazza se consagró campeón (llevándose una parte proporcional del premio de 200 mil pesos al ingresar como reemplazo), mientras que Tamara Paganini se quedó con el segundo puesto y $40.000, seguida por Gastón Trezeguet en el tercer lugar con $23.000.

Y, para vos, ¿quién ganará este miércoles en la pantalla de El 9 Televida?