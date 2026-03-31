15 años de amor: el tierno video de Michael Bublé para Luisana Lopilato y la “prohibición” que impuso en su casa

15 años de amor: el tierno video de Michael Bublé para Luisana Lopilato y la “prohibición” que impuso en su casa

Espectáculos

La pareja celebró sus 15 años de casados con un emotivo homenaje que el cantante canadiense compartió en sus redes sociales, recolectando miles de suspiros y mensajes de afecto de sus seguidores en todo el mundo.

usuario
Macarena Gonzalez

La historia de amor entre Luisana Lopilato y Michael Bublé alcanzó un nuevo e importante hito. La pareja celebró sus 15 años de casados con un emotivo homenaje que el cantante canadiense compartió en sus redes sociales, recolectando miles de suspiros y mensajes de afecto de sus seguidores en todo el mundo.

A través de un video con imágenes inéditas, Bublé recorrió momentos clave de su vida compartida: desde el día de su boda con el vestido de volados de la actriz, pasando por los embarazos, viajes a la nieve y la intimidad del hogar junto a sus cuatro hijos: Noah, Elias, Vida y Cielo. “No sé quién sería sin ti. Eres la luz que me guía a casa”, escribió el músico en una declaración que reafirma la solidez de la pareja.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Michael Bublé (@michaelbuble)

El límite de Luisana: “A mis hijos no los dejo ver Rebelde Way”

Aprovechando su estadía en el país, la actriz visitó a Mario Pergolini y sorprendió a todos con una revelación sobre la crianza de sus hijos y su pasado profesional. A pesar de ser uno de sus trabajos más icónicos y recordados, Luisana confesó que todavía no permite que los pequeños vean la tira juvenil de Cris Morena.

“Yo a mis hijos no les dejo ver Rebelde Way, disparó de forma directa ante la risa de los conductores. Entre bromas sobre los besos y el contenido de la serie, la actriz de Casados con Hijos se mantuvo firme en su postura: “Todavía no, son chiquitos. Por ahora puedo decir que no”.

Un presente de éxitos y familia

Mientras celebran este aniversario de cristal, ambos continúan brillando en sus carreras. Luisana se mostró recientemente en grabaciones de su proyecto “Latinos en Canadá”, demostrando que, a pesar de los años y la distancia, sigue siendo una de las figuras más queridas de la pantalla argentina.

La mezcla de romanticismo internacional y la sencillez de su vida familiar en Canadá sigue siendo la fórmula del éxito para una de las parejas más estables del espectáculo.

Seguinos en