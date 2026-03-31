15 años de amor: el tierno video de Michael Bublé para Luisana Lopilato y la “prohibición” que impuso en su casa

La pareja celebró sus 15 años de casados con un emotivo homenaje que el cantante canadiense compartió en sus redes sociales, recolectando miles de suspiros y mensajes de afecto de sus seguidores en todo el mundo.

La historia de amor entre Luisana Lopilato y Michael Bublé alcanzó un nuevo e importante hito. La pareja celebró sus 15 años de casados con un emotivo homenaje que el cantante canadiense compartió en sus redes sociales, recolectando miles de suspiros y mensajes de afecto de sus seguidores en todo el mundo.

A través de un video con imágenes inéditas, Bublé recorrió momentos clave de su vida compartida: desde el día de su boda con el vestido de volados de la actriz, pasando por los embarazos, viajes a la nieve y la intimidad del hogar junto a sus cuatro hijos: Noah, Elias, Vida y Cielo. “No sé quién sería sin ti. Eres la luz que me guía a casa”, escribió el músico en una declaración que reafirma la solidez de la pareja.

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El límite de Luisana: “A mis hijos no los dejo ver Rebelde Way”

Aprovechando su estadía en el país, la actriz visitó a Mario Pergolini y sorprendió a todos con una revelación sobre la crianza de sus hijos y su pasado profesional. A pesar de ser uno de sus trabajos más icónicos y recordados, Luisana confesó que todavía no permite que los pequeños vean la tira juvenil de Cris Morena.

“Yo a mis hijos no les dejo ver Rebelde Way“, disparó de forma directa ante la risa de los conductores. Entre bromas sobre los besos y el contenido de la serie, la actriz de Casados con Hijos se mantuvo firme en su postura: “Todavía no, son chiquitos. Por ahora puedo decir que no”.

Un presente de éxitos y familia

Mientras celebran este aniversario de cristal, ambos continúan brillando en sus carreras. Luisana se mostró recientemente en grabaciones de su proyecto “Latinos en Canadá”, demostrando que, a pesar de los años y la distancia, sigue siendo una de las figuras más queridas de la pantalla argentina.

La mezcla de romanticismo internacional y la sencillez de su vida familiar en Canadá sigue siendo la fórmula del éxito para una de las parejas más estables del espectáculo.