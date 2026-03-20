Valeria Lynch en Mendoza: estos son los ganadores de entradas para el show de este sábado

La gran cantante argentina se presentará este 21 de marzo en el estadio Arena de Maipú y estos son los televidentes que estarán en el lugar.

Valeria Lynch llega a Mendoza con un show imperdible. En el marco de su nueva gira, la artista se presentará junto a su banda en el Arena Maipú, en una noche única para celebrar la música y repasar todos sus grandes éxitos. Con este concurso de El 9 Televida, televidentes dirán presente en este espectacular show.-

Luego de haber agotado cuatro funciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, Valeria continúa presentándose en distintas provincias argentinas y se prepara para una gira internacional por países de Latinoamérica y Europa. Su regreso a Mendoza se da en un gran momento artístico, con un espectáculo que promete emoción y calidad musical.

Valeria Lynch es una de las voces más importantes de nuestro país y ha conquistado al público con canciones que ya forman parte del cancionero popular argentino. Con más de 50 años de carrera, más de 40 premios internacionales, participaciones en comedias musicales y programas de televisión en distintos países, es considerada la máxima exponente de la música popular argentina y una de sus mejores embajadoras en el mundo.

Consagrada en todas las latitudes, comenzó su carrera artística a fines de la década del 60 y, éxito tras éxito, se consolidó como una de las principales referentes de la música nacional. Incluso, el New York Times la eligió entre las cinco mejores cantantes del mundo. Su formación integral le permitió protagonizar algunos de los musicales más exitosos, tanto en el país como en el exterior.

Valeria Lynch en Mendoza

Esto es lo que tenés que saber para ver a Valeria Lynch en Mendoza:

¿Cuándo?: 21 de marzo

¿Dónde? Arena Maipú

Estos son los ganadores de entradas

Estos son los ganadores de entradas:

Mabel Quiroga

Elida Figueroa

Noemí Barrionuevo

Zulma Carrizo

Delia Ontiveros

Mirta Ledesma

Graciela Moyano

Damaris Cataldo

Gabriela Elena Joda

Susana Cardarella

Nota: Los ganadores se tienen que comunicar con Marketing de Canal 9 Televida al 2616486900