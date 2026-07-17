Vacaciones de invierno con El 9 Televida: conocé quiénes ganaron pases familiares para Central Park

El canal de los mendocinos anunció a los nuevos ganadores del concurso especial de vacaciones de invierno. Diez familias disfrutarán de una jornada llena de juegos, trampolines y diversión en Central Park.
Las vacaciones de invierno llegan a su tramo final en Mendoza, pero las propuestas para disfrutar en familia continúan. En ese marco, El 9 Televida lanzó una serie de sorteos con entradas para espectáculos infantiles, cine, juegos y actividades recreativas. Tras una gran convocatoria, ya fueron seleccionados los ganadores que disfrutarán de un día completo de diversión en Central Park
Desde El 9 Televida te invitamos a disfrutar del invierno mendocino con todos los sentidos y, para que no te pierdas nada, sorteamos entradas. La semana pasada, varias familias disfrutaron de diversos shows y espectáculos infantiles y ahora hay más ganadores de una experiencia totalmente distinta: un lugar lleno de trampolines, camas elásticas, palestras y juegos para toda la familia.
Quiénes ganaron pases familiares para Central Park
Tras el cierre de una nueva edición del concurso organizado por El 9 Televida, estos son los afortunados que se llevarán pases familiares para Central Park:
- Damaris Cataldo 663
- Claudia Ortiz 654
- Gabriela Rodríguez 997
- Marcelo Figueroa 329
- Melisa Salas 889
- Germán carrizo Rodriguez 946
- Silvina Gatto 895
- Marsol Domínguez 407
- Jara Mauro Sebastián 751
- Gabriela Celedón 329
Cada uno de los ganadores recibirá 4 entradas para disfrutar junto a su familia.
Los beneficiarios deberán acercarse personalmente a la recepción de El 9 Televida, ubicada en Garibaldi 186, Ciudad de Mendoza, para retirar su premio.
Para completar la entrega será indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), que deberá coincidir con los datos registrados al momento de participar.