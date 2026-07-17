Vacaciones de invierno con El 9 Televida: conocé quiénes ganaron pases familiares para Central Park

El canal de los mendocinos anunció a los nuevos ganadores del concurso especial de vacaciones de invierno. Diez familias disfrutarán de una jornada llena de juegos, trampolines y diversión en Central Park.

Las vacaciones de invierno llegan a su tramo final en Mendoza, pero las propuestas para disfrutar en familia continúan. En ese marco, El 9 Televida lanzó una serie de sorteos con entradas para espectáculos infantiles, cine, juegos y actividades recreativas. Tras una gran convocatoria, ya fueron seleccionados los ganadores que disfrutarán de un día completo de diversión en Central Park

Desde El 9 Televida te invitamos a disfrutar del invierno mendocino con todos los sentidos y, para que no te pierdas nada, sorteamos entradas. La semana pasada, varias familias disfrutaron de diversos shows y espectáculos infantiles y ahora hay más ganadores de una experiencia totalmente distinta: un lugar lleno de trampolines, camas elásticas, palestras y juegos para toda la familia.

Quiénes ganaron pases familiares para Central Park

Tras el cierre de una nueva edición del concurso organizado por El 9 Televida, estos son los afortunados que se llevarán pases familiares para Central Park:

Damaris Cataldo 663

Claudia Ortiz 654

Gabriela Rodríguez 997

Marcelo Figueroa 329

Melisa Salas 889

Germán carrizo Rodriguez 946

Silvina Gatto 895

Marsol Domínguez 407

Jara Mauro Sebastián 751

Gabriela Celedón 329

Cada uno de los ganadores recibirá 4 entradas para disfrutar junto a su familia.

Los beneficiarios deberán acercarse personalmente a la recepción de El 9 Televida, ubicada en Garibaldi 186, Ciudad de Mendoza, para retirar su premio.

Para completar la entrega será indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), que deberá coincidir con los datos registrados al momento de participar.