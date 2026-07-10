Vacaciones de invierno con el 9 Televida: conocé a los primeros ganadores de las entradas

Ya se conocieron los primeros afortunados que disfrutarán de los espectáculos Cazadoras Doradas y Viaje Jurásico durante las vacaciones de invierno. Además, podés seguir participando por otros importantes premios para compartir en familia.

Las vacaciones de invierno en Mendoza ya comenzaron y miles de familias buscan propuestas para disfrutar con los más chicos. En ese marco, El 9 Televida lanzó una serie de sorteos con entradas para espectáculos infantiles, cine, juegos y actividades recreativas. Tras una gran convocatoria, ya fueron seleccionados los primeros ganadores que vivirán dos de las propuestas más esperadas de la temporada: Cazadoras Doradas y Viaje Jurásico.

Desde El 9 Televida te invitamos a disfrutar del invierno mendocino con todos los sentidos y para que no te pierdas nada sorteamos entradas. Tomá nota de todos los premios que tenemos para vos y tu familia:

Entradas al cine con pochoclos y gaseosas.

con pochoclos y gaseosas. Créditos para juegos de arcade y simuladores .

. Mediatardes familiares .

. Entradas para espectáculos infantiles, entre ellos Mundo Aventura Show, Viaje Jurásico y Mundo Magic y Cazadoras Doradas.

Y ya tenemos a los primeros ganadores que disfrutarán de dos shows repletos de magia.

Quiénes son los primeros ganadores

Luego del sorteo, estos son los primeros participantes que obtuvieron entradas para los espectáculos que se presentarán este domingo 12 de julio en el Arena Maipú.

Ganadores de Cazadoras Doradas

Laura Fernández : últimas tres del DNI 904 (3 entradas).

Pablo Vizcaino: últimas tres del DNI 318 (3 entradas).

Facundo Algañaras: últimas tres del DNI 578 (2 entradas).

Ganadores de Viaje Jurásico

Gabriela Rodriguez: últimas tres del DNI 997 (3 entradas).

Vanesa Moyano: últimas tres del DNI 047 (3 entradas).

Romina Juárez: últimas tres del DNI 474 (3 entradas).

Los ganadores deberán retirar sus entradas en la recepción de Canal 9 Televida, ubicada en Garibaldi 186, Ciudad de Mendoza, presentando su DNI.

Cazadoras Doradas llega con un espectáculo inspirado en el universo K-Pop

Uno de los grandes atractivos de estas vacaciones de invierno será Cazadoras Doradas, una producción que combina música, baile, actuación en vivo y efectos especiales en una historia cargada de fantasía.

La obra narra las aventuras de Huntrix, el grupo musical más exitoso del momento, integrado por tres jóvenes artistas que esconden un secreto: además de ser estrellas del pop, son las encargadas de proteger al mundo de una antigua amenaza.

El espectáculo se presentará en el Arena Maipú con una puesta en escena que promete conquistar tanto a chicos como a grandes.

Viaje Jurásico: dinosaurios, teatro musical y personajes inolvidables

Otra de las propuestas destacadas será Viaje Jurásico y el Portal Mágico, una producción distinguida con el Premio Carlos 2026 al Mejor Espectáculo Infantil.

La historia sigue a Sofi, una pequeña apasionada por los dinosaurios que emprende un increíble viaje por distintos mundos fantásticos tras un inesperado desperfecto en su máquina del tiempo.

Durante la aventura aparecen personajes clásicos de distintas generaciones como Mario y Luigi, Woody y Jessie, Elsa y Anna, Merlina, Spider-Man y el Capitán Garfio, hasta llegar al esperado encuentro con enormes dinosaurios, entre ellos un Tyrannosaurus Rex, un Triceratops y un simpático dinosaurio bebé.