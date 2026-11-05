Sorteamos entradas para ver a Diego Torres en Mendoza

Diego Torres llega a Mendoza con su tour “Mi Norte & Mi Sur 2026” y en El 9 Televida queremos que seas parte de este gran espectáculo. Participá del sorteo y ganá entradas para disfrutar de una noche llena de música y emociones.

El viernes 20 de noviembre, a las 22, Diego Torres se presentará en el Arena Maipú Stadium con su gira “Mi Norte & Mi Sur Tour 2026”, un espectáculo que promete hacer vibrar al público mendocino con sus grandes éxitos y las nuevas canciones de su último álbum.

Desde El 9 Televida te invitamos a participar de este sorteo para tener la oportunidad de disfrutar en vivo de uno de los artistas más reconocidos de la música en español.

¿Cómo participar del sorteo?

Para participar, completá el formulario con tus datos y ya estarás participando por entradas para el show de Diego Torres en Mendoza. ¡Mucha suerte!

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Diego Torres llega con sus grandes clásicos y nuevas canciones

El espectáculo propone un recorrido por las canciones que marcaron a distintas generaciones y consolidaron una carrera de más de treinta años, junto con las nuevas composiciones de su reciente trabajo discográfico, Mi Norte & Mi Sur.

Con una puesta renovada y acompañado por la banda que lo sigue desde hace años, el cantante ofrecerá un show atravesado por el carisma, la cercanía y la emoción que caracterizan sus presentaciones en vivo.

El nuevo álbum, editado por Sony Music, incluye once canciones y colaboraciones internacionales con artistas como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco. Entre sus temas se destacan “Vas a Quedarte”, “Trepando Paredes”, “La Última Noche” y la canción que da nombre al disco.

El repertorio también tendrá lugar para esos clásicos que nunca pasan de moda, como “Color Esperanza”, “Tratar de Estar Mejor”, “Penélope”, “Sueños”, “Guapa”, “Andando”, “Un Poquito” y “Usted”.

Durante 2025, Diego Torres recorrió España y Latinoamérica con su gira Mejor Que Ayer, mientras que en 2026 continuará llevando su música por distintos escenarios del mundo, con presentaciones en Argentina, España, México, Perú, Uruguay, Puerto Rico y Estados Unidos.

Datos del show:

Artista: Diego Torres.

Gira: Mi Norte & Mi Sur Tour 2026.

Fecha: viernes 20 de noviembre.

Hora: 22.

Lugar: Arena Maipú Stadium, Mendoza.

Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del Arena Maipú.