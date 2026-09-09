Replay Music: La Delio Valdez llega a Mendoza y vos podés ganar entradas

La cumbia se prepara para copar Mendoza y hay una oportunidad para disfrutarla gratis. La Delio Valdez llega al Arena Maipú con su gira 2026 y desde El 9 Televida lanzamos un concurso para que puedas ser parte de la fiesta.

Si cada vez que suena una cumbia sentís que tus pies empiezan a moverse solos, esta noticia es para vos. La Delio Valdez llega a Mendoza y vos podés participar por entradas de Replay Music para disfrutar de su show en vivo.

La orquesta se presentará el viernes 25 de septiembre a las 22, en el Arena Maipú Teatro, ubicado en Maza y Emilio Civit, Maipú.

¿Cómo participar del concurso?

Es muy sencillo y no hace falta aprenderse una coreografía ni demostrar habilidades cumbieras.

Solo tenés que completar el formulario que aparece dentro de esta nota y cruzar los dedos. Así de fácil.

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Una vez completados los datos solicitados, ya vas a estar participando por la posibilidad de disfrutar del show de La Delio Valdez en Mendoza.

La Delio Valdez vuelve con todo

Después de agotar sus dos presentaciones en C Art Media durante abril, la orquesta continúa con su recorrido por el país y desembarca en Mendoza con su gira de teatros 2026.

El show tendrá como protagonista parte del repertorio de “El Desvelo”, el último disco de la banda, lanzado en 2025.

Además, La Delio Valdez atraviesa un gran momento de expansión internacional, con presentaciones confirmadas en distintos puntos de Latinoamérica y Europa, entre ellos Perú, Chile, España, Francia y Alemania

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¿Cuánto cuestan las entradas?

Para quienes prefieran asegurarse un lugar sin depender de la suerte, las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketek y en la boletería del Arena Maipú, únicamente en efectivo.

El valor de las entradas parte desde $39.550.

Pero antes de sacar la billetera, probá suerte: completá el formulario y participá por entradas para ver a La Delio Valdez en Mendoza.

Porque una cosa es escuchar cumbia en casa y otra muy distinta es estar ahí cuando arranca la orquesta. Y si encima es gratis, mucho mejor.

Fecha: viernes 25 de septiembre

Hora: 22

Lugar: Arena Maipú Teatro

Dirección: Maza y Emilio Civit, Maipú, Mendoza

Entradas: desde $39.550