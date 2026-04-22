Pimpinela en Mendoza: estos son los ganadores que irán al recital

Después de un 2025 excepcional que reafirmó su vigencia internacional, el reconocido dúo Pimpinela regresa a la Argentina y confirma una esperada presentación en Mendoza. Lucía y Joaquín Galán se presentarán el 24 de abril de 2026 en el Arena Maipú con su nuevo espectáculo “Noticias del Amor”, una propuesta que combina música, humor y emoción.

En ese marco, El 9 Televida lanzó un concurso especial que permitió que seguidores mendocinos participaran por entradas para el show. Finalmente, el sorteo ya se realizó y los ganadores fueron confirmados, por lo que varias personas podrán disfrutar del recital junto a un acompañante en una noche que promete ser inolvidable.

“Noticias del Amor” es una propuesta original en la que el dúo se transforma en el conductor de un noticiero muy particular. Desde ese formato, Pimpinela repasa sus grandes éxitos y reflexiona, con humor y emoción, sobre cómo fueron cambiando el amor y las relaciones de pareja a lo largo de las décadas, apoyados en una puesta en escena que combina teatro y narrativa visual contemporánea.

El espectáculo también incluirá interpretaciones especiales de hits internacionales y segmentos inéditos que recuperan canciones que el dúo no interpretaba en vivo desde hace años. Música, emoción y la expectativa del público mendocino se unen en una propuesta que reafirma el vínculo histórico entre el dúo y sus seguidores.

Estos son los ganadores de entradas del show de Los Pimpinela

Estos son los ganadores de entradas:

Macarena Lillo

Nancy Maimone

Ester Susana Simón

Carmen Rosas

Sergio Martín Losada

Nota: los ganadores deberán comunicarse con Marketing de Canal 9 Televida: 2616486900