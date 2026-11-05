Participá por entradas para ver el show de Los Kjarkas en Mendoza

¿Te gustaría disfrutar de una noche a puro folklore andino participá por entradas para ver a Los Kjarkas, que se presentarán el próximo viernes 13 de noviembre en el Arena Maipú Stadium ¡Preparate para vivir un espectáculo inolvidable!

La música de Los Kjarkas vuelve a Mendoza con un show especial que promete recorrer los grandes clásicos de su trayectoria. Después de un concierto con localidades agotadas en agosto pasado, el grupo regresa al Arena Maipú con una nueva fecha para reencontrarse con el público mendocino.

La presentación tendrá un significado especial porque se enmarca en la gira despedida de Gonzalo Hermosa, histórico líder y una de las figuras emblemáticas de la música andina, quien anunció su retiro definitivo de los escenarios.

Con más de seis décadas dedicadas a la música, Hermosa eligió a Argentina como uno de los destinos centrales de esta última gira. El espectáculo recorrerá las canciones que marcaron generaciones, entre ellas Llorando se fue, Imillitay, Al final, Pequeño amor, Ave de cristal, Tiempo al tiempo y Cómo has hecho.

La propuesta combinará música en vivo, homenajes, proyecciones audiovisuales y elementos culturales de raíz andina. Será un recorrido por la historia de uno de los grupos folklóricos más reconocidos de Latinoamérica.

El show está previsto para una duración aproximada de dos horas, con una puesta en escena que incluirá sonido, iluminación y pantallas.

Cómo participar por las entradas

Para tener la posibilidad de disfrutar del espectáculo, completá el formulario que aparece a continuación y participá del sorteo

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Los Kjarkas en Mendoza: fecha, lugar y entradas