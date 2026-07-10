Mes del padre: conocé quién se ganó un sillón, el frigobar y la camiseta de la selección Argentina

El concurso organizado por El 9 Televida ya tiene ganador. El premio incluye un sillón, un frigobar repleto de sorpresas y una camiseta oficial de la Selección Argentina para disfrutar cada partido del Mundial 2026.

El gran concurso del Mes del Padre ya tiene a un ganador. Luego de una importante participación de todos los mendocinos, se realizó el sorteo del premio pensado para vivir el Mundial 2026 con toda la pasión: un cómodo sillón, un frigobar cargado de sorpresas y una camiseta de la Selección Argentina.

La propuesta buscó homenajear a los padres en un año especial para los fanáticos del fútbol, coincidiendo con la disputa de una nueva Copa del Mundo y la ilusión de volver a ver a la Albiceleste peleando por el título.

Quién ganó el concurso del Mes del Padre de Canal 9 Televida

La ganadora del concurso es: Verónica Giménez

La producción de Canal 9 Televida se comunicará directamente con ella para coordinar la entrega del premio.

El premio incluye:

Un sillón .

. Un frigobar con sorpresas.

con sorpresas. Una camiseta de la Selección Argentina.

Un premio pensado para disfrutar el Mundial 2026

La iniciativa fue lanzada durante el Mes del Padre con el objetivo de premiar a quienes acompañan cada partido de la Selección con la misma pasión de siempre.

El combo fue diseñado para que el ganador pudiera vivir cada encuentro del Mundial 2026 con la mayor comodidad posible: un sillón para seguir los partidos, un frigobar con regalos especiales y la camiseta de la Scaloneta para alentar desde casa.