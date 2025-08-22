Las Pelotas vuelve a Mendoza y ya están los ganadores del sorteo de Replay

ste sábado, Las Pelotas celebra 36 años de historia en el Bustelo, y Replay ya tiene a sus ganadores listos para vivir una noche inolvidable.

La icónica banda de rock nacional Las Pelotas regresa a Mendoza como parte de su gira “6×6”, una celebración por sus 36 años de trayectoria. El esperado show se realizará este sábado 23 de agosto a las 21 horas en el Auditorio Ángel Bustelo, donde el grupo liderado por Germán Daffunchio repasará sus clásicos y presentará adelantos de su próximo disco.

Con una identidad única y una lírica profunda que marcó generaciones, Las Pelotas propone un recorrido por su evolución musical, desde los himnos peloteros hasta las nuevas composiciones que formarán parte de su próximo álbum. Nacida tras la disolución de Sumo, la banda se consolidó como referente indiscutido del rock argentino, con una propuesta que combina compromiso, poesía y potencia escénica.

Entradas disponibles

Las entradas para el show están a la venta en Tuentrada.com y en Moicano Rockería (Galería Caracol, Ciudad). Además, los clientes Visa del Banco Galicia pueden acceder al beneficio de pagar en 6 cuotas sin interés.

Replay ya tiene ganadores

El programa de música Replay lanzó un sorteo para regalar entradas al show, y los ganadores ya fueron seleccionados. Los afortunados recibirán sus accesos para disfrutar de una noche cargada de rock, emoción y clásicos inolvidables. Desde la producción agradecieron la gran participación y entusiasmo del público.

Estos son los ganadores:

Matías Bailati (ganó 2 pases meet & great)

Vanesa Privitello (ganó 2 pases meet & great)

Danilo Seselj

Julieta Valle

Paula Leanza

Vanina Herrera

Julio Martín de Cristobal

Angelica Marangel

Lucía Ferreyra

Ramiro Quiroga

Mariela Godoy

Todos los ganadores se llevan un par de entradas. Tienen que retirarlas en la recepción de Canal 9 Televida (Garibaldi 186 de Ciudad de Mendoza).

Formación actual de Las Pelotas