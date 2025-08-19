La Kermesse celebra 10 años en Mendoza: ¡participá por entradas!

La Kermesse celebra sus 10 años con un show en Arena Maipú el 30 de agosto; completá el formulario y entrá en el sorteo de 10 pares de entradas para disfrutar su fusión de folclore y pop en vivo.

Reviven Los Redondos. La Kermesse, banda integrada por varios ex Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, celebra sus 10 años de trayectoria con un concierto en Arena Maipú el sábado 30 de agosto de 2025. Se sortearán 10 pares de entradas entre quienes completen el formulario al final de esta nota.

La Kermese en Mendoza: ¿qué tenés que saber del show?

Esto es todo lo que tenés que saber del show:

Fecha: sábado 30 de agosto de 2025

Lugar: Arena Maipú (avenida Maza y Emilio Civit, Maipú)

Entradas a la venta en Ticketek y en la boletería oficial del Arena Maipú

Sorteo de entradas

Para que no te quedes afuera, se sortearán pares de entradas. Participar es gratuito y muy sencillo:

Completá con tus datos el formulario que figura más abajo.

Los ganadores serán notificados a través de ELNUEVE.COM

Sobre La Kermesse

Formada en 2015, La Kermesse celebra una década en los escenarios con una serie de shows especiales. Con más de 200 presentaciones en su haber, la banda llega a Mendoza para repasar todos los clásicos de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota.