Ke Personajes llega a Mendoza: con Replay Music podés ir con un amigo

La banda entrerriana vuelve a Mendoza con su gira Preludios y ofrecerá un show el 11 de octubre en el Arena Maipú. Los fanáticos podrán participar por entradas dobles completando un formulario dentro de esta nota.

El fenómeno de la cumbia Ke Personajes vuelve a Mendoza con su nuevo show “Preludios”, y los fanáticos ya cuentan los días para verlos en el escenario del Arena Maipú. El recital será el sábado 11 de octubre a las 22 y promete ser una de las noches más convocantes del año.

Como parte del lanzamiento del espectáculo, Replay Music lanzó un sorteo de entradas dobles para que los mendocinos puedan disfrutar gratis del show. Quienes quieran participar deberán completar un formulario dentro de esta nota y ya quedarán inscriptos para el concurso.

El regreso más esperado

Después de recorrer escenarios de toda Latinoamérica, Ke Personajes regresa a la provincia con un espectáculo renovado. “Preludios” es el nombre de su nueva gira, un show que combina sus grandes éxitos con nuevas canciones y una puesta en escena impactante, con luces, pantallas y bailarines.

La banda liderada por Emanuel Noir promete repasar temas como Pobre Corazón, Ya No Vuelvas y Ojitos Rojos, junto con los nuevos hits que consolidaron su estilo en la escena nacional.

Entradas y ubicaciones

El recital se realizará en el Arena Maipú Stadium, y las entradas están disponibles a través de Ticketek y en la boletería del lugar. Los precios varían según la ubicación:

Platea Central: $70.000

Platea Media: $60.000

Codo: $55.000

Campo de pie: $50.000

Platea Lateral: $40.000

Cómo participar del sorteo

Para participar por las entradas dobles sólo hay que completar un breve formulario con nombre, edad, correo electrónico y teléfono de contacto. Completá el formulario que está a continuación:

Un fenómeno que no se detiene

Desde su origen en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Ke Personajes se transformó en un éxito nacional con millones de reproducciones en plataformas digitales. Su mezcla de cumbia tradicional con sonidos modernos y letras populares los llevó a conquistar públicos en Argentina, Chile, Perú, Uruguay y México.

Con Preludios, la banda busca mostrar una nueva etapa de su carrera, con una propuesta más visual y un sonido más maduro, sin perder la esencia que los hizo populares.