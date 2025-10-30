Juanes en Mendoza: estos son los ganadores de las entradas y del pase Meet & Greet

Este jueves 30, a partir de las 21, el cantautor colombiano se presentará en el estadio Arena Maipú para presentar su “Latam Tour 2025”.

El ícono del pop-rock latino Juanes regresa a la Argentina y su presentación en Mendoza promete ser una de las más esperadas del año. El cantante colombiano se presentará hoy jueves 30 de octubre de 2025 en el Arena Maipú, ubicado en Emilio Civit 791, Maipú, a las 21 horas, como parte de su “Latam Tour 2025”.

Durante el show, el artista repasará los grandes éxitos de su carrera, entre ellos La camisa negra, A Dios le pido, Es por ti y Me enamora, además de incluir canciones de su último trabajo discográfico. Con una puesta en escena moderna, efectos visuales impactantes y una banda de primer nivel, Juanes promete una noche cargada de energía, emoción y conexión con el público mendocino.

Los ganadores del concurso de Televida

El Nueve Televida acompañó la llegada de Juanes a Mendoza con un concurso especial que permitió a los televidentes participar por entradas y exclusivos pases Meet & Greet para conocer al artista en persona.

Tras una gran participación del público, los ganadores fueron anunciados este jueves por la mañana en la programación del canal. Cada uno de ellos vivirá una experiencia única junto al ícono colombiano antes del recital.

Denís Faría (322) Ganó entradas y pases Meet & Greet.

Florencia Badano (672) Ganó un par de entradas

Carlos Alberto Quiroga (550) Ganó un par de entradas

Los ganadores se tienen que comunicar con Marketing de Canal 9 al número: 2616486900. Tienen tiempo hasta las 17 de hoy.

Una cita imperdible

Con múltiples premios Grammy y Latin Grammy, Juanes es una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea. Su paso por Mendoza marca su regreso a la provincia tras varios años y forma parte de una gira que recorre distintas ciudades del continente.

El Arena Maipú abrirá sus puertas con anticipación para facilitar el ingreso del público, y se recomienda llegar temprano. Desde la organización también se sugiere revisar las condiciones de acceso y las normas del recinto, además de considerar opciones de transporte o estacionamiento.

El concierto de Juanes en Mendoza promete ser una noche inolvidable: dos horas de música, emoción y celebración junto a uno de los artistas más queridos de Latinoamérica.