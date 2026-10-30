Ganá packs familiares para la avant premiere de El Gato con Sombrero

El 9 Televida sortea packs familiares para disfrutar de la avant premiere de El Gato con Sombrero. Completá el formulario dentro de la nota y participá por la oportunidad de vivir una aventura llena de magia, humor y travesuras en Cinemacenter de La Barraca.

¿Te imaginás ir al cine con los chicos y encontrarte con un gato capaz de convertir cualquier día tranquilo en un auténtico caos? ¡Prepará las pochocleras porque tenemos un planazo para toda la familia! El 9 Televida sortea packs familiares para disfrutar de la avant premiere de El Gato con Sombrero, una nueva aventura animada que promete risas, magia y muchas travesuras.

La cita será el miércoles 4 de noviembre en Cinemacenter de La Barraca, donde los ganadores podrán disfrutar de esta divertida propuesta en pantalla grande.

Un gato muy particular y una misión disparatada

El protagonista de esta historia no es un gato cualquiera: lleva un enorme sombrero a rayas, tiene una imaginación desbordante y una habilidad especial para meterse en problemas. ¡Y parece que cuanto más desorden provoca, más se divierte!

En esta nueva aventura animada inspirada en el universo del escritor e ilustrador Dr. Seuss, el Gato con Sombrero deberá cumplir una misión muy especial: devolverles la alegría a Gabby y Sebastian, dos hermanos que atraviesan un momento complicado mientras se adaptan a una nueva ciudad.

Pero, cuando el encargado de solucionar las cosas es un personaje que suele llevar todo demasiado lejos, lo que debería ser una tarea sencilla puede convertirse en una sucesión de situaciones disparatadas. Entre magia, ocurrencias inesperadas y mucho humor, el Gato tendrá que demostrar que está a la altura del desafío… ¡o podría perder su mágico sombrero!

La película presenta una nueva versión animada del famoso personaje, con una aventura pensada para disfrutar en familia. Y sí, conviene ir preparado: con semejante protagonista, ¡el aburrimiento no tiene ninguna posibilidad!

¿Cómo participar por los packs familiares?

El 9 Televida quiere que disfrutes de esta aventura junto a los más chicos y por eso sortea packs familiares para la avant premiere de El Gato con Sombrero.

Participar es muy sencillo: completá el formulario que se encuentra dentro de esta nota y ya estarás participando del sorteo.

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La función será el miércoles 4 de noviembre, en Cinemacenter de La Barraca.

Así que ya sabés: si en tu casa hay fanáticos de las películas animadas, las aventuras alocadas y los personajes que hacen lío por donde pasan, esta es una oportunidad ideal para compartir una salida diferente.

¡Completá el formulario y cruzá los dedos! El Gato con Sombrero está listo para hacer de las suyas y vos podés estar ahí para verlo.