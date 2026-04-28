Ganá entradas para ver Paren la Mano Circus en Mendoza

El exitoso show de streaming llega al Arena Maipú con humor, sorpresas y la posibilidad de ganar un pasaje para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El fenómeno de streaming Paren la Mano desembarca en Mendoza con su primera gira nacional y una propuesta que combina humor en vivo, entretenimiento y premios únicos. El espectáculo se presentará el próximo sábado 2 de mayo en el Arena Maipú y promete una experiencia distinta: entre el público, una persona podrá ganar un viaje para ver a la Selección Argentina y vos vas a poder estar en el show con este concurso del 9 Televida.

Uno de los grandes atractivos de la gira es la iniciativa “Regalá Selección”, que se replica en cada función del país. Durante el espectáculo, un espectador es elegido para ganar un pasaje para ver a la Selección Argentina en vivo.

No es la primera vez que el equipo apuesta a este tipo de propuestas. En 2022, sorprendieron al enviar a un fanático al Mundial de Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, donde la Selección Argentina se consagró campeona.

Ahora, en 2026, buscan repetir la experiencia con una nueva edición que vuelve a generar expectativa entre el público. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Ticketek.

Cómo participar para ganar entradas en Mendoza

Quienes quieran asistir al show de Paren la Mano en Mendoza podrán participar del concurso de el 9 Televida por entradas para ir a ver el show.

Simplemente, tenés que completar el formulario con tus datos y automáticamente estás participando por entradas para Paren la Mano.

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“Paren la Mano Circus” no es una simple adaptación del streaming al escenario. Se trata de un formato completamente nuevo, pensado para el vivo, donde el caos y el humor característico del programa se trasladan al teatro.

El show está encabezado por Luquitas Rodríguez, junto a Roberto Galati, Alfre Montes de Oca y los denominados “neuropibes”: Germán Beder y Joaquín Cavanna.

El resultado es una propuesta que mezcla improvisación, humor absurdo y participación del público, en un formato dinámico que rompe con la lógica tradicional del teatro.