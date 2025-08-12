Ganá entradas para ver a Gabriel Rolón en Mendoza

El reconocido psicólogo y escritor argentino se presentará en Mendoza con su espectáculo “Palabra Plena”. Participá del concurso y podés ganar dos entradas por persona.

Este mes, Mendoza será escenario de una noche especial: Gabriel Rolón llega a la provincia con su aclamada obra teatral Palabra Plena, en el marco de su gira de despedida. Para celebrarlo, se lanza un concurso que premiará a varios ganadores con dos entradas cada uno para asistir al show que se realizará el domingo 24 en el Arena Maipú.

¿Cuándo y dónde?

Domingo 24 de agosto en el Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú)

¿Cómo participar?

Los interesados deben completar el formulario de inscripción que se encuentra en esta misma nota. Sólo ingresá los datos solicitados y cruzar los dedos. Cada ganador recibirá dos entradas para disfrutar del espectáculo acompañado.

¿Quién es Gabriel Rolón?

Conocido por sus libros como Historias de diván, El precio de la pasión y El duelo, Rolón ha convertido la psicología en un puente hacia lo popular. Su presencia escénica refleja su mirada aguda sobre la vida, el dolor y la esperanza. Palabra Plena ya fue vista por más de 250 mil personas en todo el paí