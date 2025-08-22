Gabriel Rolón llega a Mendoza con “Palabra Plena” y ya están los ganadores del concurso

En el marco de su gira de despedida, Gabriel Rolón se presenta en Mendoza con su obra “Palabra Plena”. El público respondió con entusiasmo al concurso que regaló entradas para el esperado espectáculo del domingo 24 en el Arena Maipú. Ya se conocen los ganadores que vivirán una noche de emociones y reflexión junto al reconocido psicólogo y escritor.

Este domingo 24 de agosto, el reconocido psicólogo y escritor Gabriel Rolón se presentará en el Arena Maipú con su aclamada obra teatral Palabra Plena, en el marco de su gira de despedida. El espectáculo, que ya fue visto por más de 250 mil personas en todo el país, propone una experiencia íntima y reflexiva sobre el dolor, la esperanza y los vínculos humanos.

Para celebrar su visita a Mendoza, se lanzó un concurso que premió a varios seguidores con entradas gratuitas para disfrutar del show. Cada ganador recibirá dos entradas para asistir acompañado a una noche que promete emoción y profundidad.

Ganadores del concurso

Los afortunados que podrán ver a Gabriel Rolón en vivo son:

Lucía Paz

Tomás Villalba

Martina Luján

Julián Peralta

Valentina Fontana

Ramiro Figueroa

Agustina Herrera

Noemí Guardia

Roxana Oviedo

Emilce Gregorio

Los ganadores serán contactados por la producción de Canal 9 Televida.

Detalles del evento

Fecha: Domingo 24 de agosto

Domingo 24 de agosto Hora: 21:00

21:00 Lugar: Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú)

Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú) Entradas: A la venta en Ticketek y boletería del Arena

Sobre Gabriel Rolón

Autor de best sellers como Historias de diván, El precio de la pasión y El duelo, Rolón ha logrado acercar la psicología al gran público con una mirada aguda, sensible y profundamente humana. En Palabra Plena, combina su experiencia clínica con una puesta escénica que interpela al espectador desde lo emocional y lo filosófico.