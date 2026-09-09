¡Flor Bertotti llega a Mendoza y El 9 Televida te invita al show!

El 9 Televida sortea entradas para disfrutar de una noche llena de canciones, recuerdos y mucha emoción junto a Flor Bertotti. La artista despedirá su gira “Otra Vuelta” el sábado 19 de septiembre en el Arena Maipú Stadium. ¿Querés estar ahí? Completá el formulario y participá.

Hay canciones que pasan los años y siguen teniendo el mismo poder: apenas suenan los primeros acordes, aparecen los recuerdos, las ganas de cantar y hasta algún pasito de baile. Para quienes crecieron con sus historias y para las nuevas generaciones que también se enamoraron de sus canciones, Flor Bertotti llega a Mendoza con un show muy especial.

La actriz y cantante se presentará el sábado 19 de septiembre a las 20.30, en el Arena Maipú Stadium, para despedir en la provincia su exitosa gira internacional “Otra Vuelta”.

Y hay una gran noticia para los fanáticos: El 9 Televida sortea entradas para que puedas disfrutar del espectáculo en vivo.

¿Querés ver a Flor Bertotti?

Participar es muy fácil. Completá el formulario que aparece dentro de esta nota y ya vas a estar participando por entradas para el show.

Así que prepará la voz, buscá a ese amigo, amiga, hermano o acompañante con quien compartirías esta noche y ¡a cruzar los dedos!

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Una despedida muy especial

Después de recorrer distintos países y convertirse en un verdadero fenómeno, Flor Bertotti eligió Mendoza para uno de los momentos más especiales de “Otra Vuelta”.

La gira pasó por países como México, España, Ecuador, Bolivia, Italia, Paraguay, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, El Salvador, República Dominicana, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica.

Además, la artista logró agotar 12 estadios Movistar Arena en Buenos Aires en cuestión de minutos y también se presentó en el Estadio Uno de La Plata.

Ahora, la gira continúa con una serie de funciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y tendrá su gran encuentro con el público mendocino el 19 de septiembre en el Arena Maipú.

El espectáculo promete un recorrido por esas canciones que acompañaron a varias generaciones, con mucha energía, emoción, cambios de vestuario y una puesta en escena vibrante.

“Después de presentarnos en tantos países y vivir tantas emociones, pensábamos que no podíamos superar tanta felicidad… hasta que decidimos hacer la despedida y dijimos ¿a dónde? Y fue muy claro ver que había que cerrar en donde empezó todo, en casa”, expresó Flor Bertotti al anunciar esta etapa de despedida.

Entradas para Flor Bertotti en Mendoza

Para quienes no quieran dejar nada librado al azar y prefieran asegurarse su lugar, las entradas para el show tienen precios desde $73.450.

La cita será el sábado 19 de septiembre a las 20.30 en el Arena Maipú Stadium, ubicado en Maza y Emilio Civit, Mendoza.

Pero antes de sacar la billetera, hay una opción mucho más divertida: participar del concurso de El 9 Televida y probar suerte para vivir el show de Flor Bertotti en vivo.

Completá el formulario, participá y preparate para cantar esas canciones que seguramente te van a transportar directo a los mejores recuerdos. ¡Mucha suerte!