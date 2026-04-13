Fito Páez en Mendoza: participá por entradas para el show

El 9 Televida sortea entradas para el esperado show de Fito Páez en Mendoza: los interesados deberán completar un formulario para participar y podrán disfrutar de su nueva gira “Sale el Sol 2026”, que llega con versiones inéditas y una propuesta renovada en el Arena Maipú Stadium.

Los televidentes tendrán la oportunidad de ganarse entradas para uno de los shows más esperados del año. Se trata del recital que brindará Fito Páez en el Arena Maipú Stadium, en el marco de su nueva gira “Sale el Sol 2026”.

Para participar del sorteo, los interesados deberán completar el formulario que estará disponible en esta nota. De esta manera, quedarán automáticamente inscriptos para acceder a las entradas del espectáculo.

El reconocido artista llegará a Mendoza con un show renovado, que propone un recorrido por los grandes himnos de su carrera, pero con versiones inéditas y una puesta completamente pensada desde cero. La gira “Sale el Sol” marca una nueva etapa en su vida artística, con un enfoque más conceptual y una selección de canciones trabajada con precisión.

Luego de un año destacado con “Páez Tecknicolor”, tour que lo llevó por países como España, Perú y Colombia, el músico encara ahora un proyecto distinto, en el que cada detalle escénico y musical fue cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia única.

El espectáculo también incluirá temas de “Novela”, su más reciente álbum conceptual, que fue muy bien recibido tanto por la crítica como por el público. Así, el concierto combina clásicos inolvidables con nuevas composiciones, en una propuesta que reinterpreta su obra desde el presente.

El regreso de Fito Páez a la provincia será el viernes 17 de abril, con una única función en el Arena Maipú Stadium, y promete ser una verdadera celebración de la música y la conexión con el público.

Más que un recital, “Sale el Sol Tour 2026” se presenta como una declaración artística de uno de los referentes más importantes del rock en español, en un momento de plena madurez creativa.

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