Fiesta de la Cerveza: esta es la tercera tanda de ganadores de entradas

Este fin de semana se viene una de las celebraciones más esperadas del año en Mendoza: la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025, que se realizará del 5 al 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza.

Para que vivas esta fiesta al máximo, lanzamos un concurso exclusivo con sorteos de entradas individuales, abonos para las tres noches y vouchers para consumir en gastronomía dentro del festival.

Artistas y grilla por día: lo que vas a ver

Esta es la grilla variada que mezcla cumbia, rock, cuarteto, trap y bandas locales.

Día 1 – Viernes 5 de diciembre

Damas Gratis (cumbia villera)

La Banda de Carlitos (LBC) (cuarteto)

Eugenia “Euge” Quevedo (cuarteto cordobés)

Día 2 – Sábado 6 de diciembre

Ciro y Los Persas (rock)

Piti Fernández (rock )

La Franela (rock / fusión)

Día 3 – Domingo 7 de diciembre

Cazzu (trap / urbano)

Molotov (rock mexicano)

La K’onga (cuarteto)

DJ Mami, encargada del cierre con set para despedir la fiesta.

Además, el festival le dará un fuerte protagonismo a las bandas mendocinas: doce proyectos locales fueron seleccionados para formar parte del line-up a través del concurso “Marciano Cantero”. Entre ellos están: Hidalgo y sus Galácticos; El Gremio Tropical; Gastón “Tonchi” Fernández; Brassass; Mambo; Sol Lorenzo; Lîla; Destierra; Pandilla de la Muerte; Flaco Kev; Kratevas; y Somos Más.

Estos son los ganadores de entradas

Esta es la tercera tanda de ganadores de entradas para la Fiesta de la Cerveza:

Viernes 5

Vanesa Lucero

Érica Escobar

Romina Carrizo

Araceli Hidalgo

Paula Flores

Jennifer Rocío Rossi

Eric Torrejón

Sábado 6

Eduardo Moyano

Juan Carrizo

María Dávila

Kiara Bullones

Brian Montemayor

Domingo 7

Fernando Vichenzo

Emmanuel Rivarola

Juan Mantrao

Leonardo Giacuzza

Carlos Lucerini

NOTA: Cada ganador se lleva un par de entradas. Todos los seleccionados deberán comunicarse SOLO POR WHATSAPP con Marketing de Canal 9 Televida al 2616486900.