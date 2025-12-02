Fiesta de la Cerveza 2025: estos son los primeros ganadores de entradas

Fiesta de la Cerveza 2025: estos son los primeros ganadores de entradas

Concursos

Este fin de semana comienza la Fiesta de la Cerveza y vos vas a poder estar ahi. El 9 Televida sorteó varias entradas y estos son los primeros en llevarse sus tickets.

usuario
Redacción ElNueve.com

Este fin de semana se viene una de las celebraciones más esperadas del año en Mendoza: la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025, que se realizará del 5 al 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza.

Para que vivas esta fiesta al máximo, lanzamos un concurso exclusivo con sorteos de entradas individuales, abonos para las tres noches y vouchers para consumir en gastronomía dentro del festival.

Artistas y grilla por día: lo que vas a ver

Esta es la grilla variada que mezcla cumbia, rock, cuarteto, trap y bandas locales.

Día 1 – Viernes 5 de diciembre

  • Damas Gratis (cumbia villera)

  • La Banda de Carlitos (LBC) (cuarteto)

  • Eugenia “Euge” Quevedo (cuarteto cordobés)

Día 2 – Sábado 6 de diciembre

  • Ciro y Los Persas (rock)

  • Piti Fernández (rock )

  • La Franela (rock / fusión)

Día 3 – Domingo 7 de diciembre

  • Cazzu (trap / urbano)

  • Molotov (rock mexicano)

  • La K’onga (cuarteto)

  • DJ Mami, encargada del cierre con set para despedir la fiesta.

Además, el festival le dará un fuerte protagonismo a las bandas mendocinas: doce proyectos locales fueron seleccionados para formar parte del line-up a través del concurso “Marciano Cantero”. Entre ellos están: Hidalgo y sus Galácticos; El Gremio Tropical; Gastón “Tonchi” Fernández; Brassass; Mambo; Sol Lorenzo; Lîla; Destierra; Pandilla de la Muerte; Flaco Kev; Kratevas; y Somos Más.

Estos son los primeros ganadores de entradas

Estos son los primeros ganadores de entradas para la Fiesta de la Cerveza:

  • Malena Gauna (un par de entradas para el viernes 5)
  • Carla Capello (un par de entradas para el viernes 5)
  • Antonella Figueroa (un par de entradas para el sábado 6)
  • Gladys Cabañez (un par de entradas para el sábado 6)
  • Fernando Leglise (un par de entradas para el sábado 6)
  • Silvana Michel (ganó un par de entradas para el sábado 6 y otro para el domingo 7)
  • Luis Pellegrini (ganó un par de entradas y voucher gastronómico para el domingo 7)
  • Rodolfo Torres (ganó un para de entradas y voucher gastronómico para el domingo 7)
  • Sebastián Gimenez (ganó par de entradas y voucher gastronómico para el domingo 7)
  • Florencia Muriel Gonzalez Biondo (ganó para de entradas para domingo 7)
  • Julieta Valle (ganó par de entradas para domingo 7)
  • Verónica Privitera (ganó entradas para domingo 7)
  • Joaquín Parlaveccio (ganó entradas para domingo 7)
  • Facundo Bunader (ganó entradas para domingo 7)

NOTA: Todos los ganadores deberán comunicarse con Marketing de Canal 9 Televida al 2616486900.

 

Seguinos en