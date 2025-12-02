Fiesta de la Cerveza 2025: estos son los primeros ganadores de entradas

Este fin de semana comienza la Fiesta de la Cerveza y vos vas a poder estar ahi. El 9 Televida sorteó varias entradas y estos son los primeros en llevarse sus tickets.

Este fin de semana se viene una de las celebraciones más esperadas del año en Mendoza: la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025, que se realizará del 5 al 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza.

Para que vivas esta fiesta al máximo, lanzamos un concurso exclusivo con sorteos de entradas individuales, abonos para las tres noches y vouchers para consumir en gastronomía dentro del festival.

Artistas y grilla por día: lo que vas a ver

Esta es la grilla variada que mezcla cumbia, rock, cuarteto, trap y bandas locales.

Día 1 – Viernes 5 de diciembre

Damas Gratis (cumbia villera)

La Banda de Carlitos (LBC) (cuarteto)

Eugenia “Euge” Quevedo (cuarteto cordobés)

Día 2 – Sábado 6 de diciembre

Ciro y Los Persas (rock)

Piti Fernández (rock )

La Franela (rock / fusión)

Día 3 – Domingo 7 de diciembre

Cazzu (trap / urbano)

Molotov (rock mexicano)

La K’onga (cuarteto)

DJ Mami, encargada del cierre con set para despedir la fiesta.

Además, el festival le dará un fuerte protagonismo a las bandas mendocinas: doce proyectos locales fueron seleccionados para formar parte del line-up a través del concurso “Marciano Cantero”. Entre ellos están: Hidalgo y sus Galácticos; El Gremio Tropical; Gastón “Tonchi” Fernández; Brassass; Mambo; Sol Lorenzo; Lîla; Destierra; Pandilla de la Muerte; Flaco Kev; Kratevas; y Somos Más.

Estos son los primeros ganadores de entradas

Malena Gauna (un par de entradas para el viernes 5)

(un par de entradas para el viernes 5) Carla Capello (un par de entradas para el viernes 5)

(un par de entradas para el viernes 5) Antonella Figueroa (un par de entradas para el sábado 6)

(un par de entradas para el sábado 6) Gladys Cabañez (un par de entradas para el sábado 6)

(un par de entradas para el sábado 6) Fernando Leglise (un par de entradas para el sábado 6)

(un par de entradas para el sábado 6) Silvana Michel (ganó un par de entradas para el sábado 6 y otro para el domingo 7)

(ganó un par de entradas para el sábado 6 y otro para el domingo 7) Luis Pellegrini (ganó un par de entradas y voucher gastronómico para el domingo 7)

(ganó un par de entradas y voucher gastronómico para el domingo 7) Rodolfo Torres (ganó un para de entradas y voucher gastronómico para el domingo 7)

(ganó un para de entradas y voucher gastronómico para el domingo 7) Sebastián Gimenez (ganó par de entradas y voucher gastronómico para el domingo 7)

(ganó par de entradas y voucher gastronómico para el domingo 7) Florencia Muriel Gonzalez Biondo (ganó para de entradas para domingo 7)

(ganó para de entradas para domingo 7) Julieta Valle (ganó par de entradas para domingo 7)

(ganó par de entradas para domingo 7) Verónica Privitera (ganó entradas para domingo 7)

(ganó entradas para domingo 7) Joaquín Parlaveccio (ganó entradas para domingo 7)

(ganó entradas para domingo 7) Facundo Bunader (ganó entradas para domingo 7)

NOTA: Todos los ganadores deberán comunicarse con Marketing de Canal 9 Televida al 2616486900.