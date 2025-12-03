Fiesta de la Cerveza 2025: esta es la segunda tanda de ganadores de entradas

Este fin de semana se viene una de las celebraciones más esperadas del año en Mendoza y estos son los ganadores de entradas.
Este fin de semana se viene una de las celebraciones más esperadas del año en Mendoza: la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025, que se realizará del 5 al 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza.
Para que vivas esta fiesta al máximo, lanzamos un concurso exclusivo con sorteos de entradas individuales, abonos para las tres noches y vouchers para consumir en gastronomía dentro del festival.
Artistas y grilla por día: lo que vas a ver
Esta es la grilla variada que mezcla cumbia, rock, cuarteto, trap y bandas locales.
Día 1 – Viernes 5 de diciembre
-
Damas Gratis (cumbia villera)
-
La Banda de Carlitos (LBC) (cuarteto)
-
Eugenia “Euge” Quevedo (cuarteto cordobés)
Día 2 – Sábado 6 de diciembre
-
Ciro y Los Persas (rock)
-
Piti Fernández (rock )
-
La Franela (rock / fusión)
Día 3 – Domingo 7 de diciembre
-
Cazzu (trap / urbano)
-
Molotov (rock mexicano)
-
La K’onga (cuarteto)
-
DJ Mami, encargada del cierre con set para despedir la fiesta.
Además, el festival le dará un fuerte protagonismo a las bandas mendocinas: doce proyectos locales fueron seleccionados para formar parte del line-up a través del concurso “Marciano Cantero”. Entre ellos están: Hidalgo y sus Galácticos; El Gremio Tropical; Gastón “Tonchi” Fernández; Brassass; Mambo; Sol Lorenzo; Lîla; Destierra; Pandilla de la Muerte; Flaco Kev; Kratevas; y Somos Más.
Estos son los primeros ganadores de entradas
Esta es la segunda tanda de ganadores de entradas para la Fiesta de la Cerveza:
Viernes 5
- Noelia Peralta
- Norma Díaz
- Gimena Lucero
- Juan Manuel Hernández
- Marcelo Barroso
- Sacha Pérez
Sábado 6
- Luciano Silva
- Felicitas Sosa
- Macarena Paniagua
- Gabriel Arce
- Marcelo Galiberti
- Francisco Gil
Domingo 7
- Marcos Barrera
- Silvia Méndez
- Mauro Pavez
- Fernanda Croda
- Susana Baeza
- Gabriela Forte
NOTA: Cada ganador se lleva un par de entradas. Todos los seleccionados deberán comunicarse con Marketing de Canal 9 Televida al 2616486900.