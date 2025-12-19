Estos son los ganadores que disfrutarán con su familia de la Avant Premiere de la película de Bob Esponja
Concursos
Este sábado los fanáticos de Fono de Bikini van a podres disfrutar de la función especial en Cinemacenter de La Barraca.
Este sábado, los fanáticos de Bob Esponja tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única, ir a la Avant Premiere de la nueva película de la esponja amarilla junto a sus amigos en el fondo del mar.
El evento promete una función exclusiva antes de su estreno oficial, con todo el color, el humor y la diversión que caracterizan a Bob Esponja y a los personajes de Fondo de Bikini. La propuesta está pensada para grandes y chicos, y se presenta como un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos durante el fin de semana.
Estos son los ganadores:
Estos son los ganadores de entradas familiares para la Avant Premiere de Bob Esponja:
Gimena Gonzalez
Jimena Romero
Javier Cabañez
Nabila Avalos
Ailin ahumada
David Michael Sanabre
Brisa Sabrina Becerra
Mónica Estefania Reta
Natalia Olivares
Karen Elizabeth Miranda
Camila Demetrio
Adriana Andrada
Josefina Caldara
Rodrigo Quiroga
Giuliana dominguez
Melania Vega
María Principi
Gabriela Poblete
Daniel Coronel
Claudia Rosales
Adriana Oros
Carolina Torre
Emanuel Ferrer
Karin Vega
Abigail Garcia
Evelyn Burne
Carolina Blatt
Mario Pujada
Nota: los ganadores deben asistir al cine con su documento
La función
Película: Bob Esponja: una aventura pirata
Día: sábado 20
Dónde: Cinemacenter de La Barraca
Hora: 12
Entradas: Cada ganador se lleva cuatro entradas
¿De qué trata la película?
Bob Esponja tiene muchas ganas de demostrar a todo Fondo de Bikini, y en especial al señor Cangrejo, que realmente es una esponja muy valiente, mucho más de lo que cree la gente. Para demostrarlo, toma la decisión de embarcarse para seguirle la pista al Holandés Errante, un misterioso y mítico pirata fantasma.
Así, queriendo demostrar su osadía, comienza una nueva aventura para todo el grupo que los llevará a las profundidades más remotas del océano, donde nunca ninguna esponja ni animal había llegado jamás.