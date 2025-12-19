Estos son los ganadores que disfrutarán con su familia de la Avant Premiere de la película de Bob Esponja

Este sábado, los fanáticos de Bob Esponja tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única, ir a la Avant Premiere de la nueva película de la esponja amarilla junto a sus amigos en el fondo del mar.

El evento promete una función exclusiva antes de su estreno oficial, con todo el color, el humor y la diversión que caracterizan a Bob Esponja y a los personajes de Fondo de Bikini. La propuesta está pensada para grandes y chicos, y se presenta como un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos durante el fin de semana.

Estos son los ganadores:

Estos son los ganadores de entradas familiares para la Avant Premiere de Bob Esponja:

Gimena Gonzalez

Jimena Romero

Javier Cabañez

Nabila Avalos

Ailin ahumada

David Michael Sanabre

Brisa Sabrina Becerra

Mónica Estefania Reta

Natalia Olivares

Karen Elizabeth Miranda

Camila Demetrio

Adriana Andrada

Josefina Caldara

Rodrigo Quiroga

Giuliana dominguez

Melania Vega

María Principi

Gabriela Poblete

Daniel Coronel

Claudia Rosales

Adriana Oros

Carolina Torre

Emanuel Ferrer

Karin Vega

Abigail Garcia

Evelyn Burne

Carolina Blatt

Mario Pujada

Jimena Romero

Nota: los ganadores deben asistir al cine con su documento

La función