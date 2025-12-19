Estos son los ganadores que disfrutarán con su familia de la Avant Premiere de la película de Bob Esponja

Concursos

Este sábado los fanáticos de Fono de Bikini van a podres disfrutar de la función especial en Cinemacenter de La Barraca.

usuario
Redacción ElNueve.com

Este sábado, los fanáticos de Bob Esponja tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única, ir a la Avant Premiere de la nueva película de la esponja amarilla junto a sus amigos en el fondo del mar.

El evento promete una función exclusiva antes de su estreno oficial, con todo el color, el humor y la diversión que caracterizan a Bob Esponja y a los personajes de Fondo de Bikini. La propuesta está pensada para grandes y chicos, y se presenta como un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos durante el fin de semana.

Estos son los ganadores:

  • Gimena Gonzalez
  • Jimena Romero
  • Javier Cabañez
  • Nabila Avalos
  • Ailin ahumada
  • David Michael Sanabre
  • Brisa Sabrina Becerra
  • Mónica Estefania Reta
  • Natalia Olivares
  • Karen Elizabeth Miranda
  • Camila Demetrio
  • Adriana Andrada
  • Josefina Caldara
  • Rodrigo Quiroga
  • Giuliana dominguez
  • Melania Vega
  • María Principi
  • Gabriela Poblete
  • Daniel Coronel
  • Claudia Rosales
  • Adriana Oros
  • Carolina Torre
  • Emanuel Ferrer
  • Karin Vega
  • Abigail Garcia
  • Evelyn Burne
  • Carolina Blatt
  • Mario Pujada
Nota: los ganadores deben asistir al cine con su documento

La función

Película: Bob Esponja: una aventura pirata
Día: sábado 20
Dónde: Cinemacenter de La Barraca
Hora: 12
Entradas: Cada ganador se lleva cuatro entradas

