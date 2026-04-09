Estos son los ganadores de entradas para ver a Jorge Drexler

Se realizó el sorteo y ya se conocieron los ganadores del concurso para ver a Jorge Drexler en Mendoza, incluyendo una experiencia exclusiva con cena y meet & greet.

El reconocido músico uruguayo Jorge Drexler regresará a Mendoza con un show muy esperado, y el concurso lanzado por este medio ya tiene a sus ganadores.

En el marco de su gira, el artista se presentará el viernes 10 de abril a las 22 en el Arena Maipú Stadium, en una noche que promete ser inolvidable para sus seguidores.

Tras la gran participación del público, se realizó el sorteo entre quienes completaron el formulario y ya fueron confirmados los ganadores de las entradas para el recital.

Una experiencia completa: cena y meet & greet

Además de los tickets para el show, uno de los participantes resultó ganador de un premio especial: una cena y un exclusivo meet & greet, que le permitirá conocer personalmente a Drexler y vivir una experiencia única.

La ganadora de esta experiencia es Juliana Bevilacqua.

Ganadores de las entradas

Estos son el resto de ganadores de entradas:

Leticia Tula

Bautista Quispe

Malena Echeverría

María Sosa

Renata Funes

Paula Peiretti

Nota: los ganadores deben comunicarse con Marketing de Canal 9 Televida al 2616486900.

Si no ganaste participá en nuestro Instagram ¡Tenés tiempo hasta este viernes por la mañana!

Un regreso muy esperado

El recital marcará el regreso del artista a la provincia luego de varios años, ya que su última presentación en Mendoza fue en 2018. Por eso, la expectativa entre el público local es muy alta.

Asimismo, Drexler vuelve a los escenarios argentinos tras casi tres años, en una gira que también lo llevará por países como Chile, Uruguay y Brasil, reafirmando el vínculo cercano que mantiene con su audiencia.

Con más de tres décadas de trayectoria, es considerado uno de los grandes referentes de la canción en español, gracias a una obra que combina profundidad poética, innovación sonora y una mirada sensible sobre la realidad.

En su presente artístico, atraviesa un gran momento: fue premiado en los Latin Grammy 2025 en las categorías Canción Pop/Rock del Año y Grabación del Año por “Desastres Fabulosos”, junto a Conociendo Rusia.

Además, lanzó recientemente “El fin y el medio”, una canción íntima escrita junto a su hijo Pablo, que volvió a demostrar su capacidad para transformar emociones en música.

“Tinta y Tiempo”, el disco que llega a Mendoza

El recital estará centrado en su álbum Tinta y Tiempo, un trabajo que ya recorrió más de 35 países durante casi tres años y que ahora llega a Mendoza con una puesta renovada.

Las entradas continúan a la venta a través de la plataforma Ticketek y en la boletería del estadio (solo en efectivo).