Estos los ganadores para disfrutar el ballet de San Petesburgo en el show de La Bella Durmiente en Mendoza

Ya están los ganadores de las entradas para disfrutar de “La Bella Durmiente”, el clásico que el Ballet Clásico de San Petersburgo presentará este miércoles en Arena Maipú.

Los amantes de la danza clásica ya tienen sus nombres. El 9 Televida realizó el sorteo de entradas para disfrutar de “La Bella Durmiente”, el esperado espectáculo que presentará el reconocido Ballet Clásico de San Petersburgo en Mendoza.

La función será este 10 de septiembre a las 22 en Arena Maipú, donde el público podrá disfrutar de una puesta en escena que combina la elegancia, la técnica y la tradición de una de las compañías de ballet más prestigiosas.

Estos son los ganadores

Los ganadores del sorteo son:

Milagros Bértola 589

Lisandro Cañete 358

Delfina Montalto 741

Fausto Irigoyen 986

Liliana Paez 970

Gisela Denís Faría 322

Claudia Montenegro 282

Laura Grañana 485

Cecilia Ortega 740

Analía Mayorga 945

Los ganadores tienen que buscar sus entradas por la recepción de Canal 9 Televida, ubicada en Garibaldi 186 de la Ciudad de Mendoza. Cada ganador se lleva dos entradas cada uno.

Una noche de ballet clásico en Mendoza

“La Bella Durmiente” es una de las obras más reconocidas del repertorio internacional y llegará a Mendoza de la mano del Ballet Clásico de San Petersburgo.

El espectáculo promete una noche especial para los amantes de la danza, con una producción que busca recrear toda la magia y el esplendor de este clásico de la danza mundial.

La cita será este miércoles 10 de septiembre, a las 22, en Arena Maipú.