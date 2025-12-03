Don Osvaldo en Mendoza: estos son los ganadores

Este sábado 6 de diciembre la banda liderada por Pato Fontaner toca en el Arena Maipú y estos son los afortunados que recibrán tickets para el show.

Don Osvaldo regresa a Mendoza el próximo sábado 6 de diciembre en el Arena Maipú Stadium, con un show que marcará el cierre de su gira 2025.

Para que sus seguidores tengan la oportunidad de asistir sin necesitar comprar las entradas tradicionalmente, se organizó un sorteo especial: dos pares de entradas para esa fecha.

Los participantes interesados deben inscribirse completando un formulario, siguiendo las instrucciones que difunden en los canales oficiales de la banda/organizadores.

Las entradas también pueden adquirirse mediante los canales habituales: venta online a través de plataformas autorizadas y —para quienes lo prefieran— compra en efectivo en la boletería del Arena.

Don Osvaldo, liderada por Patricio Santos Fontanet, llega a Mendoza luego de una gira intensa por distintas provincias argentinas e internacional.

El concierto en Mendoza no sólo representa un cierre simbólico del año, sino también una oportunidad para que los fans locales puedan revivir un repertorio de éxitos en vivo.

Estos son los ganadores de entradas para Don Osvaldo

