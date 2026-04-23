Día del Trabajador: El 9 Televida convoca a mendocinos para protagonizar su spot especial

El canal busca trabajadores de distintos rubros para protagonizar un spot con formato de videoclip, que reflejará con humor y cercanía la identidad laboral de Mendoza.

Con una propuesta que combina humor, cercanía y un guiño cómplice al esfuerzo cotidiano, El 9 Televida lanzó una convocatoria abierta para trabajadores mendocinos que quieran formar parte de su spot institucional por el Día del Trabajador.

La idea apunta a construir una pieza audiovisual con formato de videoclip musical, donde los verdaderos protagonistas sean quienes día a día sostienen distintos oficios y profesiones en la provincia. A través de una canción con tono cercano y picardía, el spot buscará reflejar la identidad laboral de Mendoza desde una mirada fresca y entretenida.

Uno de los ejes centrales será la representación de distintos trabajos vinculados con los departamentos mendocinos, generando así un mayor sentido de pertenencia y cercanía con el público. Además, cada participante tendrá su momento frente a cámara, mostrando no solo su labor, sino también un gesto o “gang” característico de su oficio, aportando personalidad y autenticidad a la producción.

De esta manera, el canal apuesta a celebrar el Día del Trabajador con una propuesta distinta, en la que los mendocinos no solo serán espectadores, sino también parte activa de la historia.

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