Día de la Madre: El 9 Televida ya tiene al ganador de los regalos para mamá

El 9 Televida ya tiene a los ganadores del concurso especial por el Día de la Madre. Con regalos de Carpedien y Facil Home, la propuesta buscó homenajear a mamá con una combinación de ternura, complicidad y mucho humor.

Hay cosas que una mamá nunca pierde de vista: los nombres de sus hijos y los tápers que desaparecen de su cocina. Con esa combinación de humor, ternura y complicidad, El 9 Televida lanzó un concurso especial para celebrar el Día de la Madre y ya tiene a sus ganadores.

La propuesta incluyó regalos para sorprender a mamá: piezas únicas y personalizadas de plata de Carpedien y un gran kit de tápers de Facil Home. Dos premios pensados para homenajear a esas mujeres que siempre están presentes y que tienen mil razones para celebrar.

Porque hay regalos que brillan y otros que mamá viene reclamando hace años, la iniciativa invitó a los mendocinos a participar y compartir la alegría de esta fecha tan especial.

Este es el ganador:

El ganador es Santiago Simonassi y el comentario que escribió fue: “me enseñó a afeitarme mejor de lo que un hombre podría hacerlo, afeitando ella misma como barrera profesional, me enseñó como cuidar a las mujeres, a ser el caballero que pone por prioridad a la mujer en una relación, sin dejar de darle valor a uno mismo”.

Y agregó: “si no fuera por ella yo jamas habría llegado al mundo, aprendí a leer, a escribir, a hacer matemáticas a temprana edad gracias a ella” y “elevó mi pasión por la construcción toda mi vida hasta niveles astronómicos, cultivó mi creatividad a cada oportunidad que lo intentaba, jamás frenó mis intereses creativos”.

¡Felicitaciones al ganador! Gracias a todos los que participaron y se sumaron a esta propuesta de El 9 Televida para celebrar a mamá.

Nota: la producción se comunicará con el ganador.