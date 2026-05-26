Día de la Hamburguesa: contanos cómo es tu burger ideal y participá por hamburguesas para festejar

Este 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa y desde el 9 Televida lanzamos un concurso especial para los fanáticos mendocinos. Entrá a la nota, contanos qué ingredientes tendría tu hamburguesa favorita y participá para disfrutar en su día.

Pocas comidas generan tanta pasión como una buena hamburguesa. Clásica, doble, smash, con cheddar, panceta o ingredientes inesperados: cada persona tiene su combinación favorita. Y este jueves 28 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Hamburguesa, desde el 9 Televida lanzamos este concurso para que los mendocinos lo festejen de la mejor manera.

Con el paso de los años, la hamburguesa dejó de ser solo una comida rápida para convertirse en un verdadero símbolo gastronómico. Hoy existen versiones gourmet, veganas, smash burgers, gigantes y hasta récords mundiales. De hecho, una de las hamburguesas más grandes del mundo llegó a pesar más de una tonelada y necesitó decenas de cocineros para prepararla.

Desde el 9 Televida queremos festejar como se debe y por eso vamos a sortear muchos pares de hamburguesas para que los mendocinos celebren con una buena burger en sus manos.

Cómo participar del concurso por el Día de la Hamburguesa

Para participar del concurso la consigna es simple: imaginá la hamburguesa de tus sueños y escribí en el formulario que ingredientes no le pueden faltar. Entre quienes participen se sortearán pares de hamburguesas para celebrar como corresponde una de las comidas más populares del mundo.