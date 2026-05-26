Día de la Hamburguesa: contanos cómo es tu burger ideal y participá por hamburguesas para festejar

Día de la Hamburguesa: contanos cómo es tu burger ideal y participá por hamburguesas para festejar

Sorteo

Este 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa y desde el 9 Televida lanzamos un concurso especial para los fanáticos mendocinos. Entrá a la nota, contanos qué ingredientes tendría tu hamburguesa favorita y participá para disfrutar en su día.

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Redacción ElNueve.com

Pocas comidas generan tanta pasión como una buena hamburguesa. Clásica, doble, smash, con cheddar, panceta o ingredientes inesperados: cada persona tiene su combinación favorita. Y este jueves 28 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Hamburguesa, desde el 9 Televida lanzamos este concurso para que los mendocinos lo festejen de la mejor manera.

Con el paso de los años, la hamburguesa dejó de ser solo una comida rápida para convertirse en un verdadero símbolo gastronómico. Hoy existen versiones gourmet, veganas, smash burgers, gigantes y hasta récords mundiales. De hecho, una de las hamburguesas más grandes del mundo llegó a pesar más de una tonelada y necesitó decenas de cocineros para prepararla.

Desde el 9 Televida queremos festejar como se debe y por eso vamos a sortear muchos pares de hamburguesas para que los mendocinos celebren con una buena burger en sus manos.

Cómo participar del concurso por el Día de la Hamburguesa

Para participar del concurso la consigna es simple: imaginá la hamburguesa de tus sueños y escribí en el formulario que ingredientes no le pueden faltar. Entre quienes participen se sortearán pares de hamburguesas para celebrar como corresponde una de las comidas más populares del mundo.

Ahora te toca a vos: imaginá la combinación perfecta y participá del concurso. Porque si hay un día válido para romper la dieta, definitivamente es el Día de la Hamburguesa.

Por qué se celebra el Día de la Hamburguesa el 28 de mayo

Aunque el origen exacto de la fecha no está del todo claro, una de las historias más difundidas señala que el nacimiento de la hamburguesa moderna ocurrió a comienzos del siglo XX en Estados Unidos.

Según esa versión, un inmigrante alemán llamado Louis Lassen preparó por primera vez un sándwich de carne entre panes para un cliente que buscaba una comida rápida y práctica. Con el tiempo, aquella receta se transformó en un fenómeno mundial.

Otras teorías vinculan el nombre con la ciudad de Hamburgo, en Alemania, desde donde habrían surgido las primeras versiones del tradicional pan utilizado para este plato.

A pesar de que la celebración no tenga un origen exacto, en Mendoza, el festejo tendrá sabor local y miles aprovecharán las promociones y concursos para darse un gusto.

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