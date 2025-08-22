Cha cha cha viene a Mendoza: estos son los ganadores

El humor más irreverente vuelve a Mendoza con una puesta explosiva y los personajes que marcaron una era. Casero, Alberti y compañía prometen una noche de carcajadas, y ya están los ganadores del concurso que vivirán el show desde adentro.
Este sábado 23 de agosto, el Arena Maipú será escenario de uno de los espectáculos más esperados del año: CHA CHA CHA Vol II, una propuesta que combina humor, nostalgia y una puesta en escena completamente renovada. Con la presencia de los icónicos Alfredo Casero y Fabio Alberti, junto a Romina Sznaider, Leo Raff, Lito Ming y Diego Rivas, el show revive personajes legendarios como Juan Carlos Batman, Peperino Pómulo y Boluda Total, en una experiencia teatral inmersiva que ya conquistó Buenos Aires.
Desde su estreno, la obra ha vendido más de 50.000 entradas y cosechado ovaciones de pie en cada función. Mendoza no será la excepción: se espera una noche cargada de risas, delirio escénico y participación activa del público.
Ganadores del concurso
Gracias al sorteo realizado en ELNUEVE.COM estos afortunados mendocinos podrán disfrutar del espectáculo sin costo:
- María Eugenia Ríos
- Federico Luján
- Camila Bustos
- Rodrigo Sosa
- Agustina Ferreyra
- Tomás Villalba
- Martina Cañizares
- Regina Aguilera
- Paulina Cardozo
- María Jaquelina Barroso Álvarez
Cada uno recibirá dos entradas para la función del sábado, y ya fueron contactados por los organizadores para coordinar la entrega.
Información del evento
- Fecha: Sábado 23 de agosto
- Lugar: Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú)
- Entradas: A la venta en Ticketek y boletería del Arena
- Precios: Desde $25.000 (Preferencial) hasta $50.000 (Arena)
Una experiencia que trasciende el teatro
Más que una comedia, CHA CHA CHA Vol II es una obra que mezcla sátira, crítica social y delirio escénico. “Es una joya que continúa brillando”, afirma Casero, y el público mendocino está listo para vivirla en una noche que promete ser inolvidable.