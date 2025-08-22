Cha cha cha viene a Mendoza: estos son los ganadores

El humor más irreverente vuelve a Mendoza con una puesta explosiva y los personajes que marcaron una era. Casero, Alberti y compañía prometen una noche de carcajadas, y ya están los ganadores del concurso que vivirán el show desde adentro.

Este sábado 23 de agosto, el Arena Maipú será escenario de uno de los espectáculos más esperados del año: CHA CHA CHA Vol II, una propuesta que combina humor, nostalgia y una puesta en escena completamente renovada. Con la presencia de los icónicos Alfredo Casero y Fabio Alberti, junto a Romina Sznaider, Leo Raff, Lito Ming y Diego Rivas, el show revive personajes legendarios como Juan Carlos Batman, Peperino Pómulo y Boluda Total, en una experiencia teatral inmersiva que ya conquistó Buenos Aires.

Desde su estreno, la obra ha vendido más de 50.000 entradas y cosechado ovaciones de pie en cada función. Mendoza no será la excepción: se espera una noche cargada de risas, delirio escénico y participación activa del público.

Ganadores del concurso

Gracias al sorteo realizado en ELNUEVE.COM estos afortunados mendocinos podrán disfrutar del espectáculo sin costo:

María Eugenia Ríos

Federico Luján

Camila Bustos

Rodrigo Sosa

Agustina Ferreyra

Tomás Villalba

Martina Cañizares

Regina Aguilera

Paulina Cardozo

María Jaquelina Barroso Álvarez

Cada uno recibirá dos entradas para la función del sábado, y ya fueron contactados por los organizadores para coordinar la entrega.

Información del evento

Fecha: Sábado 23 de agosto

Sábado 23 de agosto Lugar: Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú)

Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú) Entradas: A la venta en Ticketek y boletería del Arena

A la venta en Ticketek y boletería del Arena Precios: Desde $25.000 (Preferencial) hasta $50.000 (Arena)

Una experiencia que trasciende el teatro

Más que una comedia, CHA CHA CHA Vol II es una obra que mezcla sátira, crítica social y delirio escénico. “Es una joya que continúa brillando”, afirma Casero, y el público mendocino está listo para vivirla en una noche que promete ser inolvidable.