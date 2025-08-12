Cha cha cha llega a Mendoza con su espectáculo más delirante y vos podés estar ahí

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan “CHA CHA CHA Vol II”, una propuesta teatral que revive el humor absurdo que marcó una época en la televisión argentina.

El próximo sábado 23 de agosto, Mendoza será testigo de un evento único: la llegada de CHA CHA CHA Vol II al Arena Maipú, en una función que promete risas, nostalgia y una puesta en escena completamente renovada.

El espectáculo reúne a los icónicos Alfredo Casero y Fabio Alberti, junto a Romina Sznaider, Leo Raff, Lito Ming y Diego Rivas. La obra recupera personajes legendarios como Juan Carlos Batman, Peperino Pómulo y Boluda Total, combinando sketches clásicos con una experiencia inmersiva que incluye pantallas LED, proyecciones y participación activa del público.

Desde su estreno en Buenos Aires, CHA CHA CHA Vol II se convirtió en un fenómeno teatral, con más de 50.000 entradas vendidas y ovaciones de pie en cada función.

Entradas, ubicación y ¡sorteo exclusivo!

Fecha : Sábado 23 de agosto

: Sábado 23 de agosto Lugar : Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú)

: Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú) Entradas : A la venta en Ticketek y boletería del Arena

: A la venta en Ticketek y boletería del Arena Precios: Desde $25.000 (Preferencial) hasta $50.000 (Arena)

Además, se anunció un sorteo de entradas a través de redes sociales y medios locales, donde los fanáticos podrán participar para ganar accesos gratuitos. La consigna será publicada en las próximas horas por los organizadores.

Una propuesta que trasciende el teatro

Más que una comedia, CHA CHA CHA Vol II es una experiencia que mezcla sátira, crítica social y delirio escénico. Casero lo define como “una joya que continúa brillando”, y el público mendocino podrá disfrutarla en una noche que promete ser inolvidable.