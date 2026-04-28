Andrés Calamaro en Mendoza: estos son los ganadores de entradas

El regreso de Andrés Calamaro a Mendoza ya se vive con mucha expectativa, y el concurso organizado para asistir a su show ya tiene a sus ganadores.

Tras el sorteo realizado entre todos los participantes que completaron el formulario, estos son los afortunados que se llevarán las entradas para una noche única:

Bautista Echegaray

Benicio Gómez

Gael Iturrieta

Marcelo Guzzante

Andrea Arregui

Valentina Zabaleta

Lautaro Castroman

Cada uno de ellos podrá disfrutar del esperado concierto en la provincia junto a un acompañante y ser parte de una velada cargada de clásicos y emoción.

Nota: El equipo de Marketing de Canal 9 se comunicará con los ganadores.

Una gira especial: “Como Cantor”

El reconocido músico se encuentra presentando su nueva gira titulada “Como Cantor”, un recorrido por canciones fundamentales de su carrera junto a piezas que forman parte del imaginario cultural argentino.

En este tour, Calamaro propone una experiencia más profunda y esencial de su obra, con un show potente y emotivo. Acompañado por su banda en vivo, ofrece un repertorio pensado como un hilo conductor que atraviesa al público con fuerza y sensibilidad.

El nombre de la gira surge de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, reflejando la idea del canto como una expresión vital y un territorio común, concepto que guía esta nueva etapa del artista.

Cuándo y dónde será el show

Como parte de este tour, Calamaro se presentará el próximo 30 de abril en el Arena Maipú Stadium, en lo que será su único concierto en Mendoza.

Un artista en plena actividad

El músico viene de realizar más de 40 shows con su “Agenda 2025 Tour” por Latinoamérica y Europa, con presentaciones destacadas y a sala llena en escenarios como el Hipódromo de La Plata y el Monticello Arena.

Este 2026 lo encuentra nuevamente de gira, con una propuesta que combina clásicos, intensidad y una conexión única con el público.