Tres mendocinas crearon una guía ilustrada para entender y vivir la Vendimia

La publicación busca acercar la celebración a mendocinos y turistas, combinando ilustración, diseño e información cultural sobre uno de los eventos más importantes de Mendoza.

En el marco de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, tres profesionales mendocinas presentaron una propuesta cultural que busca explicar y celebrar la fiesta más importante de la provincia. Se trata de la “Guía de Vendimia ilustrada”, un libro bilingüe que combina diseño, ilustración e información cultural para acercar el universo vendimial tanto a mendocinos como a turistas.

El proyecto fue desarrollado por la agencia creativa y editorial Próspera, integrada por Elena Visciglio, Pamela Peterle y Silvina Barbanente, quienes decidieron crear un material que sintetice los principales momentos, símbolos y protagonistas de la Vendimia en un formato accesible y visual.

La publicación reúne en 30 páginas ilustradas los momentos más representativos de la celebración: desde la Bendición de los Frutos hasta el Carrusel, la Vía Blanca y el Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day. A través de ilustraciones originales y textos breves, el libro explica cómo se desarrolla cada etapa de la fiesta, cuántas personas participan y qué significado tiene cada tradición.

Según explicó la ilustradora Elena Visciglio, la idea surgió a partir del vínculo personal con la celebración. “Somos mendocinas y vivimos la Vendimia desde siempre. Queríamos rendirle un homenaje a esta fiesta que forma parte de nuestra identidad”, señaló.

El libro cuenta con ISBN oficial y fue pensado como un objeto cultural y de diseño, fácil de transportar para quienes visitan la provincia. Además de información sobre la celebración, la guía incluye referencias a personajes típicos de la Vendimia, escenas tradicionales y detalles que forman parte del imaginario mendocino.

Uno de los aspectos destacados es que la publicación está editada en español e inglés, con el objetivo de que los turistas internacionales puedan comprender mejor el significado de la celebración. De esta manera, el material traduce códigos culturales que para los mendocinos resultan familiares, pero que para quienes visitan Mendoza por primera vez pueden resultar difíciles de interpretar.

La guía también incorpora un instructivo para recorrer la Vendimia, con recomendaciones sobre qué llevar a cada evento, ya sea al Carrusel, la Vía Blanca, el Acto Central o las celebraciones departamentales. Además, incluye información sobre la historia de la corona vendimial, el himno de la Vendimia y distintos hitos que marcaron la evolución de la fiesta.

Otro punto central del libro es el reconocimiento a los hacedores de la Vendimia, desde costureras y vestuaristas hasta actores, bailarines y técnicos que cada año trabajan durante meses para concretar el espectáculo.

La publicación también suma un elemento interactivo: pines coleccionables inspirados en el Carrusel y la Vía Blanca, que acompañan el material editorial y refuerzan la experiencia del lector.

Desde la editorial destacaron que el proyecto también busca poner en valor las industrias creativas locales. “En Mendoza hay muchísimo talento y muchas veces cuesta visibilizarlo. Por eso decidimos empezar por lo nuestro y contar la fiesta más importante del país que se celebra aquí”, señalaron las autoras.

La Guía de Vendimia ilustrada ya puede conseguirse a través de la tienda online de Próspera y en distintos espacios culturales de la ciudad de Mendoza, como la Tienda PIEZA del Museo Municipal de Arte Moderno en Plaza Independencia y la Librería Pública Gildo D’Accurzio del Ministerio de Cultura. Además, fue elegida como merchandising oficial de la Vendimia 2026.

