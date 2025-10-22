Síndrome del corazón congelado: cuando el miedo al dolor bloquea los vínculos afectivos

Algunas personas intentan vincularse, pero sienten que algo se les bloquea. No es desinterés ni frialdad: es una respuesta emocional que se activa tras experiencias dolorosas y condiciona la forma de relacionarse. Identificar ese mecanismo es clave para entender por qué cuesta avanzar y cómo empezar a desactivarlo.

El llamado síndrome del corazón congelado es una expresión popular que se utiliza para describir una forma de fobia al compromiso emocional, especialmente en relaciones de pareja. Según explicó la psicóloga Noelia Centeno en una entrevista con el quipo de Cada Tarde, este fenómeno aparece cuando una persona ha atravesado una experiencia vincular dolorosa que la lleva a evitar nuevas conexiones afectivas. “Es como si el corazón se anestesiara”, señaló la especialista.

Centeno aclaró que no se trata de una elección consciente. El cerebro, como mecanismo de defensa, bloquea la posibilidad de volver a sentir para evitar repetir el sufrimiento. “Si sufriste una desilusión profunda, el cerebro te va a decir ‘no vas a volver a caer en eso’, porque eso te hizo sufrir. Es una medida adaptativa”, explicó. Esta reacción puede derivar en lo que algunos llaman burnout emocional o burnout de pareja.

Una de las señales más claras de este bloqueo es la repetición de conductas evitativas. “Cuando salís con una persona, con otra, y no podés comprometerte, y decís ‘quisiera volverme a enamorar, pero siento que no puedo’, ahí es cuando te das cuenta que algo se bloqueó”, sostuvo Centeno. El trabajo interior para desbloquear ese mecanismo implica identificar qué lo provocó y entender que no siempre se va a repetir lo mismo.

La especialista diferenció este síndrome de otras características de personalidad. “Hay personas que tienen dificultad para mostrar emociones, pero eso no necesariamente implica un bloqueo. El corazón congelado aparece cuando el problema es específico en un tipo de vínculo, como el de pareja, mientras que en otras áreas la persona se vincula normalmente”, explicó.

También se relaciona con la repetición de patrones. “Muchísimas veces nos pasa que elegimos el mismo tipo de personas. Entonces el cerebro dice ‘no te enamores porque siempre vas a sufrir’. A veces los bloqueos se producen porque no somos conscientes de las elecciones que hacemos, pero repetimos las mismas situaciones que nos generan displacer”, señaló Centeno.

El proceso de sanación requiere un cierre real de las historias pasadas. “Si no hiciste un buen duelo, es probable que repitas las situaciones de dolor. Cuando cerrás bien una historia, dejás espacio a lo nuevo. Si la dejás abierta, seguís eligiendo desde la herida”, advirtió. Identificar lo que nos lastima permite elegir desde otro lugar y evitar que el miedo al sufrimiento nos impida vincularnos.

Finalmente, Centeno remarcó que la indisponibilidad emocional no es una decisión voluntaria. “La mayoría de la gente que no está disponible emocionalmente le encantaría abrirse y estar en pareja, pero sienten que no pueden. Entonces hay que preguntarse qué me cerró tanto, de qué me estoy defendiendo”, concluyó. El síndrome del corazón congelado no es una etiqueta clínica, pero describe con claridad una experiencia emocional que muchas personas atraviesan sin saber cómo nombrarla.

Mirá la entrevista completa de Cada Tarde con la psicologa Noelia Centeno donde habla de esto y muchos temas más