¿El colágeno es tan mágico como dicen? la verdad detrás del márketing

El médico Jorge Pujol advirtió que el consumo de colágeno en suplementos no tiene efectos reales en el organismo, ya que el cuerpo no puede absorberlo de manera oral.

El médico Jorge Pujol cuestionó la eficacia del consumo de colágeno en suplementos, una tendencia que ha ganado popularidad en los últimos años. Según el especialista, estos productos no ofrecen los beneficios que prometen, ya que el cuerpo no puede absorber el colágeno ingerido de manera oral. “El colágeno que vos consumís por boca no entra a tu cuerpo”, afirmó, señalando que es prácticamente imposible que el organismo incorpore proteínas de este tipo.

Pujol explicó que, incluso en su versión hidrolizada y bajo condiciones estrictas de consumo, como el ayuno, el colágeno no logra ser aprovechado por el cuerpo. “El cuerpo no tiene capacidad de absorber ninguna proteína, es muy difícil. Ni aun el hidrolizado, en esas condiciones que dicen de ayunas estricto“, detalló.

El médico también puso el foco en la responsabilidad de la industria farmacéutica y cosmética al difundir información errónea sobre estos suplementos. “El marketing nos mintió, pero hay hasta laboratorios serios que largan productos con colágenos. No está bien, la gente no puede tener una información equivocada porque gastás plata sin sentido”, enfatizó.

Además, comparó la situación con la comercialización del ácido hialurónico, otro compuesto promocionado en suplementos orales. “Igual que el ácido hialurónico, si no lo hacés por vía tópica, no tiene sentido“, afirmó, sugiriendo que la aplicación directa sobre la piel es la única manera efectiva de aprovechar sus propiedades.