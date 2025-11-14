Ainda presenta un show íntimo con voces que emocionan

El dúo argentino llega con un formato acústico que invita a la conexión profunda, entre armonías delicadas y relatos personales que transforman cada canción en una experiencia cercana.

El dúo argentino Ainda, formado por Esmeralda Escalante y Yago Escrivá., desembarca en Mendoza para presentar un espectáculo especial que busca la cercanía con el público. Con un formato acústico y un repertorio que recorre su último disco “Fuimos dos”, los músicos apuestan por una experiencia sensible y directa, en un encuentro que promete ser inolvidable.

La propuesta se enmarca en una gira que incluye presentaciones en San Luis y San Juan, y tendrá su cierre en Oye Bar, un espacio reconocido por su energía y mística. “Es precioso, se pone espectacular, así que es genial que tenga esa energía para terminar el fin de semana con ustedes”, destacaron los artistas al hablar de la cita mendocina.

Durante una entrevista en Cada día previa a su llegada, Ainda compartió reflexiones sobre su música y el vínculo con la audiencia. “La música trae calma, reflexión, encontrarse con uno, un viaje interior. Va mucho y lloran en los recitales, va gente sola también, como que se regalan ese momento de introspección”, señalaron, subrayando la conexión emocional que generan sus canciones.

El dúo también repasó sus inicios y la manera en que la amistad se transformó en proyecto artístico. “Fue un poco de casualidad, después nos dimos cuenta que queríamos hacerlo en serio. A medida que pasaba el tiempo nos íbamos haciendo más profesionales y entendiendo el mundo de la música”, explicaron, recordando que no provienen de familias dedicadas a la profesión musical.

En cuanto a sus influencias, mencionaron la importancia de Marielena Walsh en su infancia. “ Marielena Walsh es parte de nuestras generaciones, nuestros papás nos acercaron a esa música”, contaron, evidenciando cómo esas raíces marcaron su identidad artística.

La conversación también abordó el impacto de la inteligencia artificial en la música. Frente a la posibilidad de recrear colaboraciones con artistas que ya no están, los integrantes de Ainda reflexionaron: “Ahora por primera vez podemos decir que podemos elegir artistas muertos para cantar. Es loco, es increíble”. Una frase que resume la mezcla de fascinación y cautela con la que observan los cambios tecnológicos en el arte.

Finalmente, Ainda reafirmó su esencia: hacer canciones sin etiquetas. “Nos cuesta meternos en géneros, sentimos que hacemos canciones como los Beatles, intentamos ser lo más tradicionales. Nos gusta hacer canciones, sin más”, expresaron. Con esa premisa, llegan a Mendoza para compartir un show íntimo que combina trayectoria, sensibilidad y un presente artístico en plena expansión.

Ainda presenta su nuevo disco”Fuimos Dos” en Oye Bar, Viamonte 5224 Chacras de Coria, el domingo 16 de noviembre a las !9 horas. Las entradas pueden conseguirse aquí.

Mirá la entrevista completa al dúo Ainda en Cada Día y disfrutá un poco de su música: